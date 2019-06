A festa dos poveiros, para os poveiros

Hoje às 00:00 Facebook

A Póvoa de Varzim é uma cidade de beleza incontestável, que vê nas Festas de São Pedro uma expressão da sua cultura, mas também da paixão das gentes daquela terra.

Uma festa dos poveiros para os poveiros, tal como a apelida o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, o São Pedro tem uma característica muito específica: é uma festa que acontece, na sua maioria, na rua. E é nas ruas e ruelas da Póvoa de Varzim que os bairros se envolvem em pleno nas rusgas. Todos os anos há um arco novo, uma roupa nova, uma marcha nova, sempre envoltos em secretismo e suspense.

Nos bairros da Matriz, do Norte, do Sul, de Belém, da Mariadeira e de Regufe, os tronos em honra do padroeiro dos pescadores são inaugurados na quinta-feira da festa, que abre oficialmente na terça-feira. É também nestes dias que as crianças, a tentar imitar as rusgas dos adultos, formam o S. Pedrinho e a Pequenada. No entanto, a grande noite da festa acontece na sexta-feira: as ruas ficam cheias, há fogueiras, sardinhas, vinho, desfile das rusgas, bailaricos e artistas.

Mas como a Póvoa de Varzim é uma cidade que enaltece a animação dos habitantes, a segunda noitada em cada bairro acontece uma semana depois. A festa termina no dia seguinte, sábado, com as rusgas a atuarem novamente, seguidas do fogo-de-artifício, que dá o término à festa.

No Especial São Pedro Póvoa de Varzim, saiba tudo o que precisa sobre uma festa que, apesar de ser dos poveiros para os poveiros, convida todos os visitantes a entrar na festa e a desfrutar como se fosse sua. Neste Especial, o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, faz ainda um balanço sobre os preparativos, obras, taxas, impostos e ambiente.

Assim, neste Especial, disponível aqui, descubra o programa desta festa que movimenta toda a região, assim como pode ler a entrevista ao Presidente da Câmara sobre tudo o que foi feito e também sobre o futuro da Póvoa de Varzim. Porque Portugal é feito de festas e esta é uma delas! Descubra Portugal.