A sofisticação ao alcance de todos

Seja por reconhecimento ou vaidade, todos desejamos, de alguma forma, alcançar a sofisticação. Que o detalhe da nossa rotina, que temos como garantida, seja o espelho do nosso requinte.

Numa era em que partilhamos diariamente o nosso quotidiano, porque não exigimos de nós próprios um maior grau de sofisticação? Fazer diferente e destacar-nos dos outros poderá ajudar-nos a atingir objetivos pessoais ou profissionais que antes achávamos inalcançáveis. Neste sentido, há objetos do dia-a-dia que podem ter particularidades que antes não pensámos que teriam. Objetos típicos que devido as suas características únicas de design e produção, dão a oportunidade de elevarmos o nosso lifestyle.

O local menos provável para preservar uma obra de arte será, muito possivelmente, uma casa de banho. Mas se essa obra de arte for um objeto funcional, não será esse um bom exemplo de como a sofisticação se pode materializar? Uma torneira pode ser apenas uma torneira, mas também pode ser um objeto de génio, uma obra da artista consagrada - que nos deixou um pouco mais vazios com a sua partida em 2016 - Zaha Hadid. Um dos seus últimos trabalhos foi precisamente uma coleção integral de produtos para casa de banho para o grupo Porcelanosa.

Na busca pela sofisticação, a Porcelanosa representa para qualquer pessoa um ponto de partida ideal para uma mudança, uma superação, graças a uma diversidade de produtos de grande qualidade para o lar, onde o design e a funcionalidade se fundem de forma natural. Quer seja em pavimentos de design único inspirados por materiais naturais - como mármore ou madeira, ou revestimento cerâmicos de grande resistência e fáceis de limpar, a Porcelanosa oferece um vasto catálogo de produtos premium e exclusivos, onde se cruzam o luxo e a inovação, o requinte e a alta tecnologia numa simbiose perfeita.

Com mais de 40 anos de experiência e parcerias com notáveis personalidades da arquitetura contemporânea, onde o nome de Zaha Hadid se junta aos de Patrick Schumacher ou Norman Foster, a Porcelanosa coloca ainda mais ao nosso alcance a sofisticação, ao lançar uma campanha de descontos em toda a sua gama de produtos entre os dias 20 de setembro e 5 de outubro. Durante duas semanas poderá usufrui de soluções criativas que lhe vão permitir transformar a sua casa no espelho da sofisticação que habita em si.