A tecnologia é a chave do negócio

Sente que lhe falta a ferramenta para que o seu negócio alcance o seu auge? Se calhar é na tecnologia que está a resposta.

Em qualquer negócio, a inovação e evolução devem estar sempre a acontecer, não se pode abrandar e, muito menos, estagnar, senão corre-se o risco de ficar atrás da concorrência. Daí que seja fundamental procurar sempre ir mais além, ir além do plano inicial, tentar sempre algo mais.

E para ajudar nessa investida no futuro, é essencial pensar em transformação digital, pois esse é o presente e o futuro dos negócios. Mas para que essa digitalização resulte de forma positiva para os empresários, os parceiros devem ser parte integrante do processo, principalmente se focarem na superação de desafios e se considerarem a tecnologia como uma mais-valia, quer para o negócio, quer para os profissionais. E a Vodafone Business preenche todos os requisitos de parceiro ideal para as empresas que querem ir mais além.

Sempre com espírito de equipa e de colaboração e sempre com pensamento na inovação, a Vodafone Business, para além da conectividade fixa e móvel, disponibiliza um portefólio de soluções e serviços inovadores, personalizados para cada negócio e que permitem uma transformação digital real.

A Internet of Things passa por transformar máquinas e dispositivos em ativos inteligentes, que transmitem informação, que é processada e analisada numa plataforma - o que facilita o aumento da produtividade dos recursos e a tomada de decisões. Se uma empresa procura, por exemplo, otimizar a gestão das suas viaturas ou a segurança dos seus colaboradores com atividades de risco, a Vodafone Business apresenta serviços, como: a Gestão de Frotas, que permite saber em tempo real, onde se encontram os veículos, quais os melhores percursos e em que estado estão as viaturas, uma vez que os alarmes detetam imediatamente usos indevidos e furtos; ou o Safe Tracker, que permite monitorizar remotamente as equipas que estão no terreno e, consequentemente, antever situações de perigo.

A Cloud é uma solução tecnológica que promove a partilha de informação e o desenvolvimento de ideias de forma segura, simples e integrada. Tem sido uma ferramenta de utilização crescente no mundo empresarial, que poupa tempo e recursos.

No que diz respeito à segurança da informação, nunca se viveu uma época de ataques informáticos como esta e a insegurança online tem sido uma preocupação cada vez mais frequente. No Barómetro de Cibersegurança publicado pela Vodafone, apenas 25% das empresas entrevistadas assumem estar preparadas para fazer frente às ciberameaças. A cibersegurança é então mais necessária do que nunca e a Vodafone Business desenvolveu um conjunto de soluções neste âmbito. Entre outras, disponibiliza uma rede privada (Data VPN Premium), que é construída num ambiente IP fechado, para que seja garantida a segurança e proteção da informação da empresa, seja nos computadores ou nos telemóveis usados pelos colaboradores. Para evitar intrusões na rede, também está instalada uma Firewall.

Desta forma, é com a Vodafone Business e todos os exemplos de soluções apresentados que a sua empresa pode finalmente dar o passo para ir mais além, entrando no mundo digital.