A velhice num lugar bonito (em Portugal)

Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Chegou o momento de encontrar uma outra "casa" para passar os anos dourados? Há um banco que abre portas à velhice num lugar bonito, de excelência, de luxo.

Por qualquer motivo - solidão, doença, dependência ou falta de retaguarda familiar - está na hora de encontrar uma outra "casa" para os pais, para os avós, para nós próprios.

Um lugar bonito...

Pode até nem ser fácil deixar a casa de sempre, mas há lugares em Portugal que se encarregam de fazer a idade voltar atrás, de ocupar o espaço da solidão, de fazer doer menos, cuidando a todas as horas. Contrariando a ideia de que "Portugal não é para velhos", as Residências Montepio são lugares onde é possível ter a experiência de um hotel 5 estrelas, o conforto da casa de sempre e cuidados e cuidadores de excelência.

Quer acesso prioritário às Residências Montepio?

Infelizmente não há vaga ou espaço para todos aqueles que lá querem viver. Mas o banco Montepio dá uma ajuda. Lançou uma oferta bancária que oferece aquilo que nenhum outro banco oferece: acesso prioritário às Residências assistidas Montepio e descontos especiais nas mensalidades. O que estamos a dizer é que, quem subscrever a oferta 15 em 1 | Serviço Máximo, tem portas abertas nestas Residências, cuja ocupação é próxima de 100%, de Norte a Sul do país e conta com uma larga lista de espera. A vantagem estende-se aos serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário, para quem precisa de cuidados médicos em casa, com a mesma qualidade e excelência. E não se trata só de assistir pessoas dependentes. Também para casos de recuperação de quedas, operações, um AVC, acompanhamento de uma gravidez de risco, doenças crónicas, entre outras.

Como é viver por lá?

É ter os cuidados médicos e os cuidadores com a resposta certa para cada utente. É ter a música, os livros, o cinema, que vão mantendo o cérebro desperto. É ter as aulas de ginástica, de chi kung, as terapias e fisioterapias que mantêm o corpo ativo. É ter o mar à frente... uma das melhores terapias para a alma, dizem. E - longe da rigidez de muitos internamentos - aqui há liberdade para ser e estar, para ter os amigos e os familiares por perto, sem preocupações, sem maçadas, como os anos dourados devem ser.

Quer-se mudar?

Então só tem de ir a um balcão do Montepio, subscrever esta oferta por 2 euros por mês e domiciliar o ordenado ou pensão de reforma. De resto, seja feliz.