Albufeira: memórias da porta de entrada do Algarve

Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Praias de areia fina, dourada e macia, falésias de tom escarlate, o oceano cintilante e o cheiro a maresia que evoca uma infância passada à beira mar.

Assim ficou, guardada na memória de quem lhe escreve, esta pérola algarvia chamada Albufeira onde, tal como eu e provavelmente o leitor, milhares de miúdos - hoje graúdos - passaram os seus primeiros dias de férias.

Albufeira era, em meados do século XX, um daqueles lugares míticos, revelados de viajante a viajante, quase em segredo, num recanto da costa portuguesa. Com praias certificadas pela Bandeira Azul, quase 365 dias de sol e um mar de temperatura convidativa, o seu único desafio será encontrar um local que não evoque os tempos idos das férias longas do verão, numa região onde a tradição se alia à simpatia e arte de bem receber das suas gentes.

As noites animadas e ritmadas pelos bailes de rua, a vista do quarto de hotel virado para a Praia dos Pescadores, pronto a receber os primeiros raios de sol da manhã que anunciam um novo dia de diversão em família, os caminhos infinitos da marina de Albufeira que levam ao por do sol que pinta o céu de mil e um tons quentes... Assim é Albufeira, um paraíso para quem procura o descanso e a diversão em família aliados à beleza natural da costa algarvia.

Mas nem só de praia se faz este destino algarvio. Descubra neste artigo o outro lado da Albufeira.