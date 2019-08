As combinações perfeitas de verão

Hoje às 15:15 Facebook

De sol e mar a praia e bolas de Berlim, o verão é sinónimo de uniões perfeitas que representam o melhor que a vida tem para lhe oferecer. Na cozinha, há sempre um petisco fresco num dia de muito calor.

Os meses mais quentes do ano ficam completos com as coisas mais simples da vida. Pé descalço, cabelo ao vento, horários livres, encontros inesperados, longas conversas e jantares com amigos. As duplas perfeitas são mais que muitas: sol e mar, amor e família, frescura e sabor, praia e bolas de Berlim, férias e descanso, rímel e batom, hambúrgueres e batatas fritas, domingo e preguiça. É combinar a felicidade e liberdade como quem combina queijo e marmelada para petiscar num dia de temperaturas elevadas. Ou, por exemplo, beber um copo de água fresca depois de uma corrida até casa, tomar um duche após um longo dia de praia e colocar uma pedra de gelo numa bebida quente.

Pares ideais que combinam consigo e representam, na sua maior simplicidade, o melhor que a vida tem para lhe oferecer. A pensar nas duplas mais perfeitas, a Teka acaba de lançar uma nova campanha chamada "Combinação Perfeita", onde combina funcionalidade e requinte com mais uma marca de renome no mercado nacional. Uma campanha que, na compra de um frigorífico até dia 31 de agosto, a Teka oferece automaticamente um conjunto de vouchers no valor total de 100 euros em produtos Président. Para isso basta o cliente enviar o comprovativo de compra do eletrodoméstico até 15 de setembro e o prémio será enviado para casa, no máximo, até 15 dias úteis para que possa encher o frigorífico de queijos, manteigas, natas e leites durante todo o verão. Assim, todos os dias poderá ter um minuto de prazer.

Dos vários modelos abrangidos pela campanha, como os americanos, side-by-side, combinados e de encastre, está o novíssimo combinado Gourmet com classificação energética A++. Este modelo, para além de esteticamente requintado, está munido da tecnologia "IonClean", que gera iões negativos, responsáveis por neutralizar as partículas que geram o mau odor. O novo equipamento possui ainda "No Frost Longlife", um sistema que permite manter os alimentos frescos durante mais tempo (ao gerar ar frio de forma independente em cada um dos compartimentos, no frigorífico e no congelador, com um evaporador em cada zona). Há ainda um compartimento para os alimentos mais exigentes e permite selecionar qual a temperatura desejada (entre os -2° e os 3°C) para que não tenha de se preocupar com nada nos dias de maior calor e ter mais tempo para aproveitar o verão junto dos que mais gosta.

Da máxima frescura e sabor ao tempero e suculência, passando pela qualidade e garantia, os frigoríficos incluídos na campanha através de produtos inovadores e com um design diferenciador garantem o melhor dos dois mundos: elevada eficiência energética, tecnologia IonClean para neutralização das bactérias e maus odores, avançado controlo antibacteriano e controlo personalizado da humidade para conservação de alimentos. Uma receita da Teka para este verão que, no meio de mergulhos no mar e banhos de sol, só ficará completa com uma combinação perfeita.