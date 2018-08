Aventura em cada quilómetro

Ontem às 23:54 Facebook

Nas pequenas e nas grandes viagens, no trânsito ou nas estradas menos percorridas, com a família e nos momentos a sós: a aventura pode morar em todo o lado. Basta percorrer o caminho da forma certa.

Não são só os grandes momentos, mas as pequenas viagens de todos os dias que nos movem. Os quilómetros que percorremos com aqueles que mais amamos, no percurso que medeia entre casa, escola e trabalho. A estrada em que guiamos no fim de semana para a nossa praia preferida. E os caminhos que descobrimos quando decidimos ir mais longe. Em todas as viagens, a aventura é uma forma de estar. E o novo Touareg é a companhia certa para quem quer desfrutar de cada quilómetro.



O topo de gama da Volkswagen, o mais inovador do seu segmento, apresenta-se mais audaz do que nunca, combinando a elegância das suas linhas com a robustez de um SUV. À dianteira imponente, linhas laterais acentuadas e farolins traseiros LED marcantes, somam-se inovações como os faróis IQ. Light - LED-Matrix, com regulação dinâmica dos máximos, permitindo uma iluminação mais intensa e de maior alcance com mais segurança, sem prejudicar os outros condutores.

Para quem vai ao volante, o novo Touareg apresenta inovadores sistemas de assistência que permitem uma condução mais segura e confiante, como o sistema de visão noturna, oferta única no segmento, que fornece uma imagem térmica da zona envolvente, o sistema de proteção proativa dos passageiros, que ao detetar um perigo de colisão desencadeia de imediato medidas que visam aumentar a segurança de todos os que seguem a bordo, ou ainda o assistente de congestionamento, desenhado para ajudar o condutor nas situações de pára-arranca, evitando acidentes. A estes somam-se ainda o Cruise Control Adaptativo, Park Assist e um Assistente de cruzamento, para que nenhuma situação possa estragar a sua viagem. Tudo isto controlado no novo Innovision Cockpit, com um ecrã amplo que ocupa todo o painel dianteiro e central, fácil de comandar através do toque, gestos ou voz.



Com espaço suficiente até para as grandes viagens em família, o conforto é outro dos ex-líbris deste modelo. Para condutor e passageiro, o banco ergoConfort é equipado com programas de massagem que garantem o bem-estar mesmo depois de horas ao volante, e inovadores sistemas de entretenimento e informação permitem que toda a família desfrute da viagem, sem stress, sem aborrecimentos - e sem "birras". Mas porque o melhor da viagem é o caminho, o novo Touaregvem também equipado com um teto de abrir panorâmico e teto panorâmico traseiro, opcional, proporcionando o maior espetáculo de todos: uma vista desimpedida para o céu e uma sensação de liberdade sem limites. Para que cada viagem conte.