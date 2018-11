Conhecer aquilo que nunca viu

Hoje às 14:31 Facebook

Morar numa cidade que corresponde aos nossos desejos é quase como a cereja no topo do bolo. Gostamos de sair, conhecer novos sítios e esmiuçar as zonas mais emblemáticas daquela região. Neste fim de semana, vai mesmo continuar a ir ao restaurante que o recebe há anos?

A poucos quilómetros da baixa lisboeta está a região pitoresca de Belém, sobre as margens do rio Tejo, onde viveu a elite da capital portuguesa. Aqui, embarcaram os navios dos Descobrimentos - uma combinação histórica que se converte, hoje, num grande palco de atração turística.

A aprendizagem anda de mãos dadas com a mudança, por isso, se ainda não conhece, está na altura de passar pelo Espelho d"Água . Um restaurante e cafetaria, em Belém, num edifício célebre do modernismo, rodeado por um amplo espelho de água que faz a ligação simbólica com o rio. A poucos metros existe ainda uma loja e uma galeria de arte de performances musicais - foi inicialmente construído em 1940, durante a exposição do Mundo Português.