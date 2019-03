Construir e reabilitar futuro

Hoje às 00:00 Facebook

Um setor que contribuí bastante para o crescimento da economia portuguesa necessita ser destacado, assim como quem faz parte dele.

Com uma elevada importância no PIB, o setor da Construção Civil e da Reabilitação Urbana, apesar da estagnação dos últimos anos, está a sofrer uma evolução e crescimento em todo o país, e não só nos centros urbanos, como acontecia até recentemente. Cada vez mais a produção de construção e reabilitação em habitação fora dos centros das principais cidades está a aumentar, o que potencia a atividade económica nestas zonas.

Como é referido pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, "a atividade da construção movimenta vários sectores, a montante e a jusante da sua cadeia de produção, daí decorrendo que seja considerado um dos sectores impulsionadores da economia nacional, não só pelo seu peso específico na criação de riqueza como também de emprego, tendo em conta o seu óbvio efeito multiplicador, sendo, por isso, uma atividade fundamental para o crescimento da economia". Desta forma, a evolução do setor da Construção Civil e da Reabilitação Urbana de habitação tem sido muito importante na modernização dos centros históricos das principais cidades, visto que dinamiza tanto a atividade económica, como a própria qualidade de vida dos habitantes.

Após os últimos anos de estagnação deste mercado, assiste-se, hoje em dia, a um crescimento, principalmente em Lisboa e no Porto, tanto da construção civil, quanto da reabilitação urbana. Este aumento significativo de obras é impulsionado pela conjuntura macroeconómica favorável que vivemos, pelas taxas de juro que se encontram bastante baixas e, principalmente, pelo incremento do turismo e da atratividade internacional do imobiliário português, que tem sido considerado um destino privilegiado para muitos investidores estrangeiros. Desta forma, o Suplemento Especial "Construção Civil e Reabilitação Urbana", publicado pelo Jornal de Notícias e presente nas bancas e no Quiosque online, retrata a evolução que os setores da Construção Civil e da Reabilitação Urbana têm sofrido nos últimos anos, assim como a importância deste setor para a economia portuguesa.

Para além de todas as mudanças no próprio mercado, são as empresas do setor que têm vindo a dar um contributo fundamental no ajustamento do mercado, o que se espelha pela evolução da construção e reabilitação de habitação. E para enaltecer quem faz parte deste setor em crescimento, o Suplemento Especial "Construção Civil e Reabilitação Urbana" representa algumas das mais importantes empresas e intervenientes do mercado, que foram das principais causadoras do crescimento notório do setor, demonstrando todo o crescimento e história destas empresas. São estas o CICCOPN (Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte), a Dacimigue, a Indulatex, a Ascendum, a ACC , a CAPA Energies e o CTCV (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro). Para além disto, a AICCOPN (Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas), que é associação que apoia todos os intervenientes no mercado da Construção Civil e da Reabilitação Urbana, está enaltecida neste Suplemento Especial, de forma a retratar tudo o que tem feito em prol do setor.

Assim, para destacar um setor que tanto tem contribuído para o crescimento da economia portuguesa, é essencial destacar também quem faz parte dele e quem realmente trabalha e cresce para construir e reabilitar para um futuro melhor.