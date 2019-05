"É na poupança que está o ganho"

Hoje às 15:30 Facebook

A poupança é algo que está intrínseco no espírito e nos valores dos portugueses, desde sempre. Por isso, é uma das nossas maiores preocupações e algo que fazemos quase sem pensar. Mas é importante ter uma ajuda neste percurso.

Desde pequenos que somos educados e habituados a poupar ao máximo. Quer seja em termos de dinheiro ou mesmo de energia. "Olha que o dinheiro não caí do céu, tens de o poupar!", "Olha que agora andas a correr e depois ficas cansado demais!", "Olha que é grão a grão que a galinha enche o papo", entre tantos outros. De certeza que todos já ouvimos estas, e muitas mais, expressões sobre a poupança. E a verdade é que faz parte da história dos portugueses serem poupados.

Foi devido a todos os ensinamentos que os nossos familiares nos deram desde a infância, que criámos no nosso espírito o valor da poupança. E é isso que nos faz querer poupar em tudo o que fazemos: nas compras, é às promoções que se vai primeiro; nas contas de casa, tentamos sempre gastar o menos possível; no dia a dia, poupamos o máximo de energia possível... e é isso que fazemos sempre: poupar. Até porque é a poupar que conseguimos ter uma vida mais estável e organizada, que nos permite ter um futuro (sozinho ou em família) mais promissor.

Mas no que toca a poupar energia (apesar de ser de outro tipo), a Endesa é a empresa que dá o melhor exemplo de poupança. Com o mote "a sua energia aumenta quando poupa", o mais importante é poupar, ou seja, seguir tudo o que aprendemos desde sempre. E para ajudar ainda mais na caminhada pelo percurso da poupança, as tarifas de luz e gás na Endesa têm descontos até 12% sobre o valor total da fatura.

Para além disto, ao contratar esta empresa está ainda a poupar consigo. Como? Porque, ao contratar qualquer uma das tarifas, recebe uma das mais de 2000 experiências à sua escolha. Desde aventuras, refeições de alta gastronomia, sessões de relaxamento ou tempo em família, todas as opções de experiências são a pensar em si e na sua poupança de energia (desta física).

Mas não fica por aqui: a Endesa ainda pensa na sua poupança financeira e, se contratar até dia 26 de maio, habilita-se a ganhar um Iphone XS, bastando dar asas à sua criatividade; além disso, por cada amigo seu que adere às tarifas, poupa 12€, podendo adicionar amigos até a sua fatura chegar a 0€. Aqui, não precisa poupar nos amigos, apenas na sua conta.

Assim, seguindo o mote dos portugueses de que é a poupar que tornamos a nossa vida mais estável, esta é a empresa de energia que o ajuda a poupar, seja dinheiro seja a sua própria energia, e ainda tem ofertas que não acabam. Porque é a poupar nas pequenas contas que conseguimos gerar dinheiro (e energia) para o realmente importa.