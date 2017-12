É oficial: a realidade superou a ficção

Ontem às 20:15 Facebook

A magia do mundo do cinema sempre captou e inspirou a maioria da população. Não é descabido dizermos que milhares de filmes marcaram gerações e tiveram uma influência notável. Star Trek é um desses exemplos e que ainda hoje inspira pessoas de diversas áreas.

Já viu o que seria assistir a um filme, conseguindo ao mesmo tempo monitorizar a sua saúde? Deve estar a perguntar-se a que propósito vem esta pergunta e por que é que a série Star Trek vem aqui mencionada. Pois bem, as aventuras galácticas do capitão Kirk e da sua tripulação são responsáveis por um bom número de vocações científicas, tanto que a NASA já dedicou artigos à série, onde analisa os avanços científicos mostrados no futuro fictício da nave Enterprise. Quando hoje pegamos num tablet, se calhar não nos lembramos de que o Star Trek antecipou um bom número de aparelhos e dispositivos. Mas sem dúvida que um dos dispositivos que mais atraem a atenção daqueles que aparecem na saga é o "tricorder", usado pelo Dr. McCoy para diagnosticar quase qualquer doença, aproximando do paciente um pequeno dispositivo. Uma ideia maravilhosa que facilitaria muito o trabalho dos médicos e as vidas dos utilizadores. Neste sentido, dentro de muito pouco tempo, o tempo verbal terá de ser mudado, esquecendo o condicional para dar lugar a um presente mais do que promissor graças à ideia da Fundação Xprize que, através de uma competição milionária, convocou em 2012 equipas científicas de todo o mundo para que convertam em realidade o que Roddenberry imaginou.

Em casa ou no trabalho

Acreditaria se lhe disséssemos que o diagnóstico de uma qualquer doença estaria apenas à distância de um pequeno e simples aparelho? Pois pode acreditar. A empresa canadiana Cloud DX criou um sistema sem fios que permite medir os sinais vitais do usuário (como frequência cardíaca, temperatura corporal ou quantidade de oxigénio no sangue), realizar análises de fluídos, identificar diferentes sintomas de doenças, ligando-se à cloud, e até mesmo receber aconselhamento médico graças à intervenção da inteligência artificial. Robert Kaul, CEO da empresa, acredita que a medicina do futuro evoluirá muito rapidamente para modelos como o Vitaliti: "O cuidado com a saúde será constante em casa ou no trabalho, através da tecnologia, em vez de irmos ao médico como fazemos agora. Além disso, a inteligência artificial permitirá que os médicos tomem melhores decisões. Será uma revolução em todas as partes do mundo que nos permitirá economizar tempo e dinheiro". Uma ideia esperançosa que poderia ser incluída no código deontológico da equipa médica da nave Enterprise, da série Star Treck e que - a par de muitas outras inovações tecnológicas - pode ver em funcionamento graças à iniciativa Vodafone Future.