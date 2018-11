E se deixássemos de "desenrascar", para começarmos a ser bem-sucedidos?

Hoje às 10:11, atualizado às 10:43 Facebook

A capacidade de improvisar é tipicamente portuguesa, por isso, quando não se sabe, tenta-se. Mas quando se sabe, vai-se mais longe.

Quando se viaja e não se sabe falar english, tenta-se always alguma coisa, nem que seja misturar o portuguese com o inglês, para que seja minimamente compreensível. Porém, esta mixórdia nem sempre resulta e deparamo-nos com uma situação complicada, onde a língua é uma barreira praticamente insuperável. Mas e se a derrubássemos?

Aprender uma língua é um investimento para o futuro. É essencial, para que consigamos entender o outro e para que o outro nos consiga perceber. Este é o argumento basilar. Contudo, existem vários outros motivos para aprender outra língua. Tanto pode estar relacionado com o lazer e com as viagens, como pode estar relacionado com a vida profissional. O inglês é a terceira língua mais falada a nível mundial e, por isso, é uma vantagem dominá-la. É uma capacidade que abre muitas portas.

Já na idade adulta, pode parecer que a aprendizagem do inglês estagnou, mas esse não tem de ser um facto dado como adquirido. A grande verdade é que o conhecimento não ocupa lugar e que pode até mudar o nosso futuro. Este é o mote do Wall Street English.

Com aulas destinadas a adultos, este curso procura que os seus alunos atinjam os objetivos aos quais se propõem. Cada aluno tem um consultor didático, 6 etapas e 20 níveis de evolução, que são adaptados consoante o nível de inglês de cada um. A evolução é garantida; e esta certeza advém do método de ensino, que se configura dinâmico, interativo e personalizado. A primeira característica a destacar é a mistura entre a aprendizagem ???????online e com o professor.

Com o método online, os alunos podem participar em aulas e fazer exercícios em qualquer lugar, seja no café, na lavandaria ou em casa. É uma forma interativa de aprender em que o tronco comum do curso se baseia numa espécie de série televisiva em que o aluno ouve, repete, lê e escreve, acompanhando a história e aprendendo novo vocabulário de forma natural e divertida.

As aulas com os professores, por outro lado, centram-se na prática da oralidade. As turmas são pequenas, para que os alunos possam sentir mais confiança em participar. Outra vantagem relativa ao pequeno número de alunos por turma consiste no facto de o professor conseguir dar mais atenção individual. Porém, não são apenas aulas virtuais e presenciais. O Wall Street English também tem clubes sociais, eventos e aulas de conversação para desenvolver o lado mais social dos estudantes, sempre em inglês e desbloqueando a utilização da língua.

Como as aulas são marcadas consoante a disponibilidade dos alunos, há sempre forma de conseguir inserir a aula de inglês na nossa rotina e com a ajuda do consultor didático, o ritmo de estudo e aprendizagem é adaptado ao nosso estilo de vida.

Mais do que aprender inglês, o aluno explora vários temas e trabalha soft skills importantes para a sua vida profissional. Para quem não improvisa pois já tem um nível de inglês razoável, é também possível frequentar os cursos de preparação para exame que permitem adquirir certificados como o First Certificate, ou o IELTS, muito úteis para quem planeia uma experiência de intercâmbio ou aspira a trabalhar no estrangeiro.

Vale sempre a pena investir em nós, não há um único ponto negativo em ganhar mais uma ferramenta, em nos enriquecermos. É, até, uma vantagem. Dito isto, está pronto para deixar a arte do improviso e mudar o seu futuro?