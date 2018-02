E se os seus filhos pudessem ser campeões?

Hoje às 10:06 Facebook

Todos os pais sonham com um futuro grandioso para os seus filhos mas o que talvez não saibam é que um fator determinante para o sucesso é frequentemente ignorado.

Uma sala cheia de crianças é garantia de muita animação, especialmente logo pela manhã e caso o pequeno-almoço lhes tenha dado a energia de que elas necessitam. Ora, no passado dia 21 o pequeno-almoço deve ter sido estupendo para as dezenas de crianças da Escola Básica de Santa Clara, em Lisboa, que se juntaram para participar na Apresentação da 2ª Edição do programa Escola Missão Continente. A agitação era imensa, especialmente porque os mais pequenos começavam a perceber que com eles estavam também duas atletas de alta competição - Patrícia Mamona e Telma Monteiro - que lhes iam dar um pequeno treino de judo e triplo salto.

Mas vamos contextualizar. Portugal tem um dos maiores índices de obesidade infantil da Europa, e isso é preocupante. É preocupante porque os nossos filhos estão sujeitos a mais complicações na sua saúde e também estão a ser prejudicados no seu progresso escolar. Ou seja, não estão no bom caminho para serem campeões na sua vida futura.

É este cenário que o programa Escola Missão Continente pretende alterar, e há sinais positivos que indicam que o vá conseguir, a julgar pelo aumento muito significativo de escolas inscritas nesta que é a segunda edição do programa. São 139 escolas - o que representa cerca de 10 mil crianças envolvidas - que vão aceitar os desafios desta iniciativa, desenvolvendo aulas temáticas sobre alimentação saudável e até participando em visitas de estudo a hipermercados Continente, para que a perceção das crianças, e a própria relação que elas desenvolvem com os alimentos, evolua de uma forma positiva.

A par com a alimentação saudável - cujos benefícios foram sublinhados pelo Chef Nuno Queiroz Ribeiro e pelas nutricionistas Continente, Mayumi Delgado e Sofia Dinis - o exercício é fundamental para um estilo de vida saudável, razão mais do que suficiente para que a Escola Missão Continente conte com atletas medalhadas, a judoca Telma Monteiro e a atleta do triplo salto Patrícia Mamona, para que sirvam de exemplo do que pode ser alcançado com a alimentação certa.

Durante este ano letivo serão certamente muitas as crianças que vão um dia voltar para casa e motivar os pais para que juntos alterem os seus hábitos alimentares. Em última análise, esse é o derradeiro objetivo desta iniciativa, envolver toda uma comunidade num movimento de vida saudável. Por esse motivo será também realizada em breve a Conferência Portugal Saudável, para que os adultos possam também, de uma forma menos brincalhona, acompanhar as crianças no seu caminho até se tornarem campeões da vida saudável.