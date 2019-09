Em Coimbra abriu a clínica ideal para si e para a sua família

Patrícia Dantas Hoje às 09:48 Facebook

Com o passar do tempo tem vindo a aperceber-se da importância que a saúde e o bem-estar têm na sua vida? E, por isso, só se entrega aos cuidados dos melhores profissionais? Então, esta novidade vai fazer-lhe o dia, a semana... o resto da vida!

Qualidade e conveniência são os dois grandes pilares que movem a Dr.Well's e foi precisamente a pensar nisso que a marca se instalou em Coimbra, com a primeira clínica na região centro do país. Depois de abertas 12 clínicas em apenas 2 anos, chegou a Coimbra, mais precisamente ao Coimbra Shopping.

Com sucesso comprovado pela satisfação de mais de 30 mil pacientes, esta nova clínica conta com uma equipa médica especializada nas áreas da Medicina Dentária, Estética e Capilar, e dedicada ao desenvolvimento de planos de tratamento personalizados.

Especialistas em Implantologia e Ortodontia dentária, a Dr.Well's dispõe de uma equipa experiente que garante um serviço especializado e integral e que conta com a tecnologia mais avançada e os melhores materiais do mercado, como é o caso dos diagnósticos feitos com tecnologia 3D, implantes da Straumann e os alinhadores invisíveis da Invisalign.

No que diz respeito à medicina estética, os pacientes poderão encontrar tratamentos de rosto e corpo. A oferta é vasta, mas destacam-se os tratamentos de rejuvenescimento e os pacotes de preenchimento de rugas, assim como os tratamentos destinados à eliminação da celulite, estrias, flacidez ou até mesmo gordura localizada. Na Dr.Well's pode ainda encontrar ao seu dispor uma equipa de cirurgiões plásticos se pretender optar por tratamentos invasivos. Seja qual for o tipo de tratamento que procura, todos eles serão personalizados e adequados às suas necessidades. E claro, às da sua carteira.

A nova clínica conta com um espaço de 214 m², cinco gabinetes e uma equipa de 16 colaboradores. O espaço é totalmente novo, mas o objetivo da Dr.Well's continua o mesmo: democratizar e facilitar o acesso a cuidados de saúde e bem-estar a toda a população, oferecendo aos pacientes os serviços com a melhor qualidade, tanto a nível de equipa como de materiais utilizados, sempre aos melhores preços.

Descubra as várias razões que existem para confiar a sua saúde e bem-estar nas clínicas Dr.Well's!