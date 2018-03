Entre o céu e a terra, o paraíso aqui tão perto

Hoje às 15:23 Facebook

Há um lugar, num arquipélago português, onde o céu, a terra e o mar se tocam. É em São Miguel, capital dos Açores, que descobrimos miradouros com vista para o paraíso.

De visita a São Miguel, existem pelo menos três miradouros obrigatórios: vamos começar pelo Miradouro da Grota do Inferno. A uns imponentes 730 metros sobre o nível do mar, entre vegetação natural e selvagem, não há quem fique indiferente a uma vista que alcança o oceano, montanhas e lagoas.

Segue-se o Miradouro Vista do Rei, em Ponta Delgada. Como o próprio nome indica, proporciona uma vista digna de um rei. Aqui, avistamos a Caldeira das Sete Cidades e os seus lagos naturais de águas azuis e verdes.

Por último temos o Miradouro do Pico do Ferro, a 570 metros de altitude. Daqui vemos a impressionante cratera vulcânica do Vale das Furnas e a Lagoa das Furnas. É aqui, num dos restaurantes das Fumarolas, que pode provar o delicioso cozido à portuguesa, cozinhado com energia geotérmica.

Rodeada de vegetação de grande riqueza de fauna e flora, a Lagoa das Furnas é um dos pontos de maior interesse de São Miguel, onde as fumarolas e géisers do chão do Vulcão das Furnas (um dos três vulcões ativos de São Miguel) são capazes de reinventar um dos mais tradicionais pratos portugueses.

Mas há mais para descobrir na pérola do Atlântico: conheça aqui todos os segredos de um arquipélago de beleza ímpar, e onde o português se fala com um sotaque vincado e único das suas gentes.