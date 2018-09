Hoje às 08:00 Facebook

Para Yasmine Ridaoui, 7 anos, de Rio Tinto, Gondomar, o segredo dos excelentes resultados que lhe valeram um dos 15 prémios atribuídos pela iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, "é estar atenta nas aulas e estudar muito em casa".

Apesar da tenra idade, a jovem sabe bem quais são as tarefas quando chega a casa. "Não é preciso a minha mãe mandar fazer os deveres, faço tudo o que a professora me pede", diz Yasmine, contando que aproveita os tempos livres para se dedicar aos trabalhos manuais. "Gosto muito de desenhar, fazer colagens e recortes, coisas em barro e com papel", acrescenta a estudante, que todos os dias tem um miminho feito por ela para oferecer à mãe.

Embora goste muito de artes, quando for grande, quer ser veterinária e justifica porquê: "Gosto muito de animais. Tenho dois em casa, um peixe e um pássaro, mas é a mãe que toma conta, às vezes dou de comer ao peixe".

"A Yasmine é uma aluna empenhada, preocupa-se em estudar um bocadinho antes dos testes e basta-lhe fazer os trabalhos de casa e estar atenta", avança Cláudia Ridaoui, a mãe, que é livreira na Bertrand, salientando a importância do prémio: "Como sou só eu a ganhar tenho muita coisa para pagar, água, luz, roupa, portanto é uma grande ajuda no orçamento familiar. Vamos poder ter coisas que não temos, como um computador ou o tablet que ela pediu".

Perfil

Nome: Yasmine Moreira Ridaoui

Idade: 7 anos

Localidade: Rio Tinto/Gondomar

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: "Bom" a Matemática e "Muito Bom" ao resto

Quando for grande quero ser: Veterinária