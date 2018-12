Hoje às 00:00 Facebook

A já bem conhecida sapataria infantil online Pisamonas abriu a sua segunda loja física em Portugal, desta vez no Porto, para estar ainda mais perto dos seus clientes do norte do país. Localizada no MAR Shopping de Matosinhos, na nova loja da Pisamonas encontrará tudo o que precisa para calçar os seus filhos, com todas as vantagens associadas a uma marca de qualidade com duplo canal de venda.

A chegada do frio, da chuva e das folhas a cobrir os passeios é sinónimo, para todas as mães, de malhas e casacos grossos, guarda-chuvas nas mochilas e sapatos resistentes a todas as brincadeiras.

Mas escolher um calçado que seja confortável, resistente e que siga as últimas tendências não é fácil. Muito menos para as crianças. Há que conjugar vários aspetos, como praticidade, conforto e qualidade. Também a parte do design é muito importante, pois qualquer mãe ou pai gosta que os seus filhos andem bem vestidos e calçados.

Foi com o objetivo de tornar esta escolha mais fácil que a marca Pisamonas foi criada. E agora, se vive no Porto ou arredores, como em Vila do Conde, na Maia, em Vila Nova de Gaia ou em Espinho, poderá chegar facilmente à nova loja da Pisamonas, junto ao Ikea, com bons acessos e estacionamento gratuito. Poderá também escolher e combinar os canais de venda como desejar. Pode preferir num dia ir visitar, ao vivo e a cores, a nova coleção na loja do Porto e aí experimentar os sapatos aos seus filhos, pedindo para serem entregues em casa, sem qualquer custo adicional. Ou pode, por exemplo, optar por comprar online, através do telemóvel ou do computador, e ir levantar os seus novos sapatos à recém-inaugurada sapataria infantil do Porto. Total facilidade de compra, sempre com envios, trocas e devoluções grátis!

À semelhança dos últimos anos, a Pisamonas lançou recentemente a nova coleção Outono/Inverno 2018, para calçar os seus filhos na época de frio. Nesta variada e original coleção de calçado infantil, disponível online e nas lojas de Lisboa e do Porto, encontrará desde os modelos mais clássicos e intemporais, aos sapatos mais trendy que seguem as últimas tendências, todos com uma elevada qualidade e a um preço muito acessível. Sapatos de criança e alguns modelos também de adulto, tanto para o dia-a-dia, como para o fim de semana, ou para todas as festas e encontros familiares característicos da época natalícia que se aproxima.

Para as meninas, que gostam sempre de andar na moda (como as mães), há desde botas de criança de estilo militar em cores pastel, a bluchers de estilo masculino com efeito serpente. Também as clássicas sabrinas se destacam, podendo ter pompons ou lacinhos e bolinhas brilhantes, para cintilarem em qualquer lugar.

Os meninos também gostam de estar na moda e, por isso, uma das tendências são os bluchers de camurça, com solas de cor, fechos de fivela lateral ou com linguetas de franjas de pôr e tirar. Até os mocassins têm novas cores, fazendo o seu filho competir com o pai em elegância. Mas como também há meninos que não passam sem o conforto de uns ténis, os novos sapatos de vela de lona encerada com atacadores, juntam a sofisticação de estilo náutico à liberdade para brincadeiras.

E como os mais pequeninos também se podem vestir a rigor, nesta nova coleção há botinhas com pompons para menino e menina, botas safari de glitter, sapatos de veludo com atacadores de gorgorão e sapatos estilo inglês de camurça com novas cores. Agora sim o seu pequenino vai dar os primeiros passos em grande!

Para além de tudo isto, na Pisamonas, como alguns modelos estão disponíveis em tamanhos grandes, mães e pais podem escolher um modelo para fazer pendant com os seus filhotes, como por exemplo, as já famosas botas safari.

Assim, com uma boa relação preço/qualidade, vão todos andar (literalmente andar) a rigor neste inverno.