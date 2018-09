Hoje às 17:37 Facebook

Ana Gabriela Brás ficou radiante quando soube que o excelente desempenho escolar lhe valeu ser uma dos 15 alunos contemplados da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias, Staples e Opticalia.

"Gosto muito de estudar e sou bastante inteligente", atira a jovem natural de Paredes, que vai frequentar o 5.º Ano e sonha ser médica, pois gosta "muito das médicas e de cuidar das pessoas".

Findo o 1.º Ciclo, a matéria que mais interesse lhe despertou foi a Matemática, com "as frações, divisões e, também, as partes inteiras e as decimais". Mas não se pense que o tempo de Ana Gabriela é todo passado a estudar. "Gosto de ouvir música, dançar, cantar e às vezes vejo alguns programas na televisão", conta a jovem, que vai, finalmente, ter o que tanto deseja.

"Como prémio para ela, em princípio, será um tablet. O resto terá de ser material escolar", avança a mãe, Carla Cardoso, explicando que "há mais de um ano que pensava participar". "Trabalhava numa confeção, mas, agora, como estou desempregada, decidi concorrer. Esta iniciativa é muito importante pois no arranque do ano letivo gasta-se muito dinheiro, pois os professores também são muito exigentes com os materiais escolares. E com uma família numerosa fica muito caro", acrescenta esta mãe, que tem mais dois filhos: Hélder, de 11 anos, e Ariana, de três.

Perfil

Nome: Ana Gabriela Sousa Brás

Idade: 10 anos

Localidade: Vila Cova de Carros/Paredes

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Médica