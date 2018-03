Quem protege a sua empresa enquanto estiver a geri-la?

Hoje às 11:33 Facebook

As ameaças ao seu negócio já não são apenas físicas, e não basta trancar a porta ao fim do dia, ou contratar vigilantes. A cibersegurança é, mais do que nunca, indispensável.

A maneira como os empresários fazem crescer as suas empresas mudou muito nas últimas décadas e a crescente utilização de ferramentas digitais é responsável por muitas vantagens estratégicas que as empresas implementam na sua estrutura. Sejam sistemas autómatos em linhas de montagem ou redes de gestão de relacionamento com os clientes com base em tecnologia cloud, aquilo que há uns anos era ficção, hoje em dia já faz elevar os números a verde no balanço de contas. Mas com cada uma dessas ferramentas implementada, as empresas ficam também mais expostas a novas formas de ataque, pelo que a cibersegurança não pode ficar de fora do plano estratégico.

Se a Internet of Things (IoT) é sinónimo de crescimento, a cibersegurança é o motor que permite que esta evolua eficientemente, com uns esmagadores 78% das empresas a considerarem-na um recurso de elevada importância estratégica. Os números não mentem e, se há cinco anos apenas 12% das empresas tinham algum projeto IoT, hoje a adoção destas soluções mais que duplicou (29%) e são necessários parceiros de peso para assegurar que estes projetos não representam pontos fracos na segurança de dados e equipamentos das empresas que investem em IoT.

A indústria é um setor no qual a IoT tem dado passos largos e, consequentemente, um setor que preza muito a segurança em ambientes digitais. Razão suficiente para que alguns dos maiores intervenientes do mercado nacional se tenham reunido na Vodafone IoT Conference realizada recentemente em Lisboa, para discutir como se pode construir um ambiente competitivo, inovador e, acima de tudo, seguro, tanto para as empresas como para os consumidores que delas dependem.

Uma das soluções mais úteis ao serviço das empresas é o Vodafone Security Operations Centre, que oferece serviços de monitorização, análise e gestão de incidentes de cibersegurança no perímetro da rede da sua organização 24 horas por dia, sete dias por semana. Uma solução valiosa que permite ao cliente usufruir de serviços de segurança avançados, sem investimentos elevados em recursos especializados, para que possa concentrar-se no mais importante: o seu negócio.

Com esta solução é possível fazer uma monitorização e análise em tempo real dos incidentes e ameaças no perímetro da sua rede e uma gestão de incidentes de segurança. Por fim, terá acesso a relatórios técnicos em detalhe, tudo para que os segredos do seu negócio fiquem onde pertencem, sem colocar em causa os assets da empresa nem a sua imagem perante os clientes e eventuais investidores externos.