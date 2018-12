Já sabe o que fará o seu Natal inesquecível?

Hoje às 00:25 Facebook

Todos os anos procuramos que o Natal seja especial. Se não sabe ainda o que fazer para que este ano seja memorável, está aqui a solução.

Este Natal é para ser passado no Braga Parque. Perfeito e animado para as crianças, que podem brincar com uma princesa e um duende num carrossel mágico, e excelente para os adultos, que têm à sua disposição uma grande variedade de lojas e marcas. Se ainda não sabia onde fazer as suas compras de Natal, deixamos aqui esta sugestão.

Como nesta época o centro das atenções é o Pai Natal, porque não levar os mais pequenos a conhecê-lo? Nos dias 8, 9 e de 15 a 24 de dezembro, o Pai Natal vai estar no Braga Parque para fazer as delícias das crianças. O carrossel é de entrada gratuita e está disponível das 12h00 às 22h00, de domingo a quinta e até às 23h00 às sextas e sábados.

No entanto, a diversão não é destinada apenas para os mais pequenos, uma vez que os adultos podem-se perder na imensa variedade de lojas e possibilidade de compra que o centro tem. Zara, Uterque, Tiger, FNAC e Urban Project, são apenas algumas das 180 marcas às quais se pode dirigir para comprar as melhores prendas de Natal. A oferta é tanta, que ideias não vão faltar. O que vai ser difícil é escolher qual o melhor presente. Não se preocupe com o tempo que vai demorar a decidir, porque o parque é grátis. Pode dedicar o tempo que desejar às suas compras.

Outra vantagem associada à variedade de lojas e ao tempo que pode dedicar às suas compras é a de que pode ganhar prémios, brindes e giftcards. Sim, leu bem. De 14 a 23 de dezembro está a decorrer uma campanha onde existem 8000 prémios para distribuir, no valor de mais de 53 mil euros. Basta guardar as faturas e os talões das suas compras e apresentá-las no Stand junto ao carrossel, onde ganhará automaticamente um brinde.

Se quer que este Natal seja inesquecível, passe pelo Braga Parque. Aqui, vai encontrar os melhores presentes.