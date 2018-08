Jornal de Notícias, Staples e Opticalia voltam a premiar excelência escolar

19 Maio 2018 às 02:00 Facebook

A sexta edição da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do "Jornal de Notícias", Staples e Opticalia, principia oficialmente hoje e voltará a distinguir 15 alunos com excelente desempenho escolar e que estejam inseridos em famílias em situação de carência económica.

A campanha solidária destina-se a alunos dos 7 aos 11 anos, que tenham frequentado o 1.º e 2.º ciclos no ano letivo de 2017/18, e irá premiar os vencedores com um vale de compras de 500 euros oferecido pela Staples e um vale de consulta e óculos graduados no valor total de 200 euros oferecido pela Opticalia.

Desde que se iniciou, em 2013, esta iniciativa ajudou a dar mais cor à vida de 65 crianças e jovens. Desde computadores a tablets, dicionários, cadernos, livros de fichas, lápis, canetas, borrachas, estojos e mochilas, até às secretárias e cadeiras, os jovens premiados tiveram acesso a todo o material necessário para continuarem a ter um desempenho escolar muito meritório e as famílias uma folga maior no parco orçamento familiar.

No ano passado, as escolhas recaíram sobre as candidaturas de Ana Francisca Pinheiro, Beatriz Peixoto, Carolina Lopes, Eva Fonseca, Gonçalo Castro, Guilherme Reis, Henrique Faria, Iara Ribeiro, Jorge Gregório, Maria João Gomes, Mariana Sá, Martim Moreira, Martim Silva, Matilde Silva e Salvador Soares.

Para conseguirem habilitar-se a este prémio, os encarregados de educação têm de enviar até 27 de julho o processo de candidatura, que deve incluir uma carta a explicar as razões pelas quais concorrem, o atestado de insuficiência económica, o comprovativo do rendimento escolar do aluno, os dados do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico) e fotocópias dos cartões de cidadão.

A documentação completa deve ser enviada para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto; ou para o endereço de e-mail "marketing@jn.pt". Os 15 premiados serão divulgados na edição do JN de 5 de agosto. v

Passo a Passo

Prémio: O "Jornal de Notícias" vai atribuir 15 vales de 500€ oferecidos pela Staples e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 € oferecidos pela Opticalia.

Destinatários: Todos os encarregados de educação de crianças dos 7 aos 11 anos, que frequentaram o 1.º e 2.º ciclos no ano letivo de 2017/18, em situação de insuficiência económica. A participação na iniciativa não dispensa a leitura do regulamento em www.jn.pt.

Prazo da candidatura: Até ao dia 27 de julho o encarregado de educação deve enviar a candidatura para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o email marketing@jn.pt. Quaisquer dúvidas relativamente ao passatempo e respetivas regras poderão ser esclarecidas através do telefone 213 187 817, nos dias úteis, das 10 às 12 e das 14.30 às 18 horas.

Documentos necessários: A candidatura deve ser acompanhada, obrigatoriamente, da seguinte documentação: atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertence; comprovativo do rendimento escolar das crianças; dados completos do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico); fotocópias dos cartões de cidadão do encarregado de educação e da criança; e uma carta a explicar os motivos pelos quais participa na iniciativa e merece ser premiado.

Anulação das candidaturas: Se no processo de inscrição na sexta edição da iniciativa "Regresso às Aulas" faltar qualquer um dos documentos referidos na alínea anterior, esta será automaticamente invalidada pelo júri que procederá à avaliação das candidaturas.

Quem escolhe: Um júri composto por elementos da Staples, Opticalia e "Jornal de Notícias" selecionará os 15 alunos vencedores, analisando as candidaturas mediante vários critérios, tais como a avaliação obtida e o contexto familiar e social em que estão inseridos.

Anúncio dos premiados: A seleção será feita a 28 de julho a 4 de agosto 2018. Os 15 premiados serão divulgados a 5 de agosto. A entrega dos prémios será feita a 24 de agosto, no Edifício JN, no Porto.

Reportagem: A partir de 1 de setembro, o JN publicará reportagens com os premiados.

Acompanhamento escolar: Trimestralmente, durante o ano letivo 2018/19, será feito o acompanhamento académico dos 15 vencedores.