Mirandela mais perto da qualidade

Com a abertura da nova loja Modelo Continente, os habitantes de Mirandela fazem parte de uma relação que potencia o desenvolvimento económico da região e o acesso a produtos de maior qualidade aos melhores preços.

Melhorar a qualidade de vida dos habitantes de uma região implica frequentemente uma aposta na economia local. Daí que a abertura de uma loja Modelo Continente em Mirandela seja uma boa notícia não só para quem procura os produtos dessa loja, mas também para os produtores que trabalham em conjunto com a SONAE no sentido de criar melhores práticas de produção e melhor oferta para os consumidores, simultaneamente alavancando a visibilidade e prestígio de vários produtos com componente histórica ou cultural.

Conheça no vídeo as novidades que a nova loja Modelo Continente traz até Mirandela e as palavras dos produtores que todos os dias trabalham para levar até aos consumidores o melhor que a região tem para oferecer.