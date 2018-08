Moscovo rima com férias, e não só

23 Maio 2018 às 18:09 Facebook

A capital da Rússia reúne cada vez mais motivos de interesse turístico e é um dos maiores polos culturais a nível mundial. Mas por estes dias também o futebol é razão de sobra para uma visita.

A Rússia é um dos maiores países do mundo e conta com uma dimensão histórica e cultural que é perfeitamente proporcional à imensa vastidão do seu território, sendo que, além disso, se prepara para receber um evento desportivo de enorme importância, em breve. Apesar de tudo, não será arriscado afirmar que a generalidade dos portugueses não está a par das inúmeras maravilhas que aquele país tem para oferecer do ponto de vista turístico - designadamente Moscovo, a capital.

A oportunidade de conhecer lugares fascinantes e com uma história rica torna-se, por isso, imperdível, especialmente para quem deseja também viver todas as emoções que o futebol de primeira qualidade terá para oferecer em Moscovo. E a melhor maneira de desfrutar de tudo isto será através da TAP Air Portugal. A companhia aérea nacional tem já preparado o reforço das operações para Moscovo, graças à realização de dois voos diários a partir de Lisboa, que ocorrerão entre os dias 9 de junho e 18 de julho.

Ao todo, são mais de 12.000 os lugares que a TAP disponibiliza, nos seus aviões. O objetivo é garantir aos clientes umas férias diferentes, mas que prometem ser também relaxantes e descontraídas enquanto, ao mesmo tempo, poderão enriquecer a alma, deixando-se maravilhar com os majestosos e únicos lugares que a capital russa exibe, ao mesmo tempo que sonham com a oportunidade de ver os seus atletas preferidos executar os remates que levam à vitória final.

Opções de passeio não faltam nesta imensa e cosmopolita metrópole, que alberga 12 milhões de habitantes. Dentre eles, realce para a Praça Vermelha, que é o centro de tudo e que permite o acesso a símbolos maiores da Rússia, tais como: a fortificação do Kremlin, os palácios do governo, as torres e as igrejas envolventes e o espantoso Mausoléu do antigo líder soviético, Lenine.

Pelo meio, é impossível também não ir visitar as deslumbrantes catedrais de Cristo Salvador e de São Basílio, assim como o próprio Metro - que é considerado o mais belo do planeta - e de dar uma caminhada pelo Parque Gorky. E já agora, é aconselhável uma volta, também, por locais icónicos como a Biblioteca Estatal Russa ou a imponente Universidade de Moscovo. Isto só para dar alguns exemplos porque muito mais haveria para acrescentar ao cardápio de visitas...

TAP, só terão de facto de se preocupar em aproveitar ao máximo os momentos lúdicos e de lazer que os esperam. Se já deu asas à sua imaginação com a hipótese de passear por Moscovo, então não deixe escapar este sonho e aproveite as asas dos aviões da TAP para o alcançar (e quem sabe, talvez o voo de regresso seja na companhia de uma equipa vencedora!