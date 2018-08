Mudar para um ordenado melhor (sem trocar de trabalho)

25 Maio 2018 às 00:00 Facebook

Twitter

Normalmente existe uma certa resistência à mudança. As pessoas acomodam-se, resignam-se e muitas vezes perdem oportunidades, simplesmente por se recusarem a mudar.

Se acha que já está na altura de ser aumentado, sem pedir ao seu patrão, então, só há uma coisa a fazer. Não pensar demasiado e entregar-se a boas e generosas mãos - mãos tão generosas que são capazes de esticar o seu ordenado. E a mudança não tem de assustar, sobretudo quando há um banco que lhe oferece uma conta remunerada e sem comissões de manutenção.

Já imaginou a diferença que faria um aumento de 5% do seu ordenado? Uma escapadinha inesperada, aquela prenda que os seus filhos tanto pediram ou mesmo aquele "mimo" - para si ou para a sua cara metade - que não lhe sai da cabeça? As ideias são, decerto, muitas quando se tem esse dinheiro de parte. Mas, agora, existe uma alternativa à "invasão" do seu mealheiro.

Num período em que o mercado cobra de forma generalizada as comissões de manutenção das contas, a mudança para a Conta Mais Ordenado do Bankinter, no âmbito da Campanha "Dá Mais Ordenado", é a oportunidade de beneficiar de uma conta remunerada e sem comissões de manutenção.

Com uma remuneração de 5% no primeiro ano, a Conta Mais Ordenado do Bankinter provou já a sua qualidade, tendo sido eleita pelos consumidores como a melhor Conta Ordenado e vencedora do Prémio Cinco Estrelas 2018.

Além disso, não precisa de se preocupar com burocracias. O Bankinter descomplica todo o processo: trata de toda a papelada por si e sem custos adicionais, através do Serviço Muda Fácil, a que pode aderir de forma simples e gratuita.

Mas as vantagens não ficam por aqui. Pode ainda usufruir de outros mimos, como transferências SEPA Nacionais gratuitas (internas e interbancárias) ilimitadas, sem aviso de débito, efetuadas no Bankinter Particulares, para além de ter acesso ao Cartão de Crédito Classic BK com emissão e renovação gratuitas. Como vê, não precisa de pensar demasiado antes de mudar.

Em cerca de meio século, o Bankinter converteu-se numa referência em inovação e desenvolvimento tecnológico, abrindo caminho a uma banca mais eficaz e mais acessível aos seus clientes, dando razões mais do que suficientes para justificar a sua mudança. Basta querer e, na dúvida, lembrar o verso do poeta: "Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades".