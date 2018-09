"Não preciso de estudar muito para ter boas notas"

Hoje às 08:00 Facebook

Martim Conde, um dos 15 premiados da iniciativa "Regresso às Aulas", tem apenas 9 anos, mas uma vida já com muita história para contar.

Aos dois anos, Martim enfrentou uma dura batalha e venceu-a com grande valentia. Desde aí, abraça todos os desafios com garra.

"Gosto de estudar, mas é só Matemática, porque as outras disciplinas são chatas. Para ser bom aluno, no princípio é preciso estudar, depois depende da nossa inteligência e do nosso esforço", diz o jovem aluno de Mirandela, que sonha em ser paleontólogo desde que foi visitar o "Mundo dos Dinossauros".

Para gastar energias, Martim pratica karaté e natação e joga xadrez. "Sou mais ou menos no xadrez. Sei os movimentos das peças e técnicas para ganhar", acrescenta o jovem.

"O Martim na escola sempre foi um bom aluno, nunca me preocupei em mandá-lo estudar, pois ele tinha essa responsabilidade. O comportamento é que... é uma criança muito ativa, mas está a melhorar e acredito que com a idade vá melhorando ainda mais", explica a mãe, Vera Gonçalves, administrativa na Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama.

Orgulhosa por o filho ter sido um dos contemplados com os vales da Staples e Opticalia, a encarregada de educação salienta que "esta iniciativa ajuda muito". "Somos uma família monoparental, então é muito complicado e nesta altura dá-nos cabo do orçamento familiar, porque é muita coisa".

Perfil

Nome: Martim Afonso Gonçalves Conde

Idade: 9 anos

Localidade: Mirandela

Ano a frequentar: 4.º

Aproveitamento: "Muito bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Paleontólogo