Novo ano, novos horizontes, novos objetivos, novos desejos

Que planos fez para os próximos 365 dias? Damos-lhe uma pequena ajuda: viajar, viajar, viajar. Começada esta nova etapa, é hora de pensar em dar "um novo destino" à sua vida.

Hoje em dia fazer a viagem dos seus sonhos é cada vez mais fácil, já que existem, a qualquer hora, inúmeras rotas com partida de Portugal.

Paris e Amesterdão são algumas das cidades fantásticas que muito rapidamente pode visitar.

Viajar está cada vez mais associado à felicidade por diversas razões: viajar é uma boa forma de sair da rotina diária, reduz o stress, melhora o seu relacionamento, ajuda a fazer novas amizades e conhecer novas culturas.

Um local fantástico irá ficar para sempre na sua memória, por isso dedique algum do seu tempo a planear a sua próxima viagem. Seja uma escapadinha de fim de semana, nas férias de Carnaval, Páscoa ou de Verão, todos os momentos são uma oportunidade para conhecer aquela cidade que sempre desejou.

Confiança é a palavra-chave

A primeira coisa que qualquer pessoa faz quando quer viajar é procurar um destino que lhe ofereça tudo aquilo que deseja para uma jornada fantástica. Posteriormente, é preciso fazer a escolher certa em relação à companhia onde vamos viajar. A Transavia deve ser este ano a sua companhia de eleição. Basta saber que esta companhia aérea low-cost do Grupo Air France-KLM opera em mais de 107 destinos e os 13,3 milhões de passageiros transportados anualmente provam bem a importância e a confiança que a companhia recebeu por parte dos seus clientes. Para este ano que se avizinha a Transavia já comunicou que pretende continuar a oferecer o melhor serviço e proporcionar aos seus clientes uma oferta diversificada e que vá ao encontro das expetativas dos mesmos. A rota com partida de Orly e a segunda de Paris (Beauvais, Roissy, Orly) é prova disso mesmo, já que é a primeira companhia low-cost com esta oferta. Também a distinção, pelo segundo ano consecutivo, de "Melhor companhia aérea low-cost da Europa em 2017" pelo site Flight-Report, e o rótulo "Melhor Insígnia 2018", pela revista Capital, na categoria Transportes são argumentos suficientes para colocar a Transavia num patamar muito elevado e para o levar a si ao seu destino de sonho!