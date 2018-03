O estranho caso de uma cidade cujo símbolo é um catavento

Hoje às 08:05 Facebook

Na História das cidades europeias, não haverá uma que tenha sofrido tantas invasões, bombardeamentos e pilhagens como Tallinn.

Depois de suportar a passagem de povos tão distintos como dinamarqueses e suecos, os avanços de nazis e soviéticos, hoje na capital da Estónia convivem, à distância de 100 metros, catedrais ortodoxas russas com luteranas.



A cíclica destruição de Tallinn por povos alheios podia ter tornado o povo estranho a visitas e turistas, mas nem por isso deixa de ser menos hospitaleiro. Mas o pormenor mais curioso desta cidade é o símbolo que surge nos seus souvenirs. Trata-se do catavento que vemos no cimo da torre da Câmara Municipal, na rua Raekoja Plats, onde vemos um guerreiro a quem os habitantes de Tallinn chamam "Old Thomas".



A origem de "Old Thomas" é uma história de superação e de barreiras superadas. Na época medieval, uma criança de origens humildes ousou a participar num jogo vedado a nobres "bem-nascidos", de tiro ao alvo - e acabou por vencer a competição. O resultado foi tão impressionante que Thomas foi agraciado com o cargo de guarda da cidade, que manteve até morrer.

Um dia, alguém reparou que a figura de guerreiro do catavento era parecida com o imaginário comum de Thomas, que acabou por ser rebatizado. Hoje, "Old Thomas" surge nos souvenirs da cidade, e um dos mais antigos guardiões de Tallinn.



