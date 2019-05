O futuro da indústria na Exponor

Hoje às 11:58 Facebook

A primeira edição da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos está a chegar e com ela chegam também os novos avanços da indústria e valências do setor.

Numa altura em que a indústria se encontra em fase de mudança, marcada pela simbiose entre a tecnologia e engenharia, a Exponor traz até si os novos avanços da indústria, bem como as soluções que lhe permitem aumentar a rentabilização dos seus negócios.

Assumindo-se como uma plataforma de negócio e networking entre startups e fábricas, a 360 Tech Industry vai reunir ao longo de três dias - 16 a 18 de maio -, empresários, engenheiros, investigadores, diretores de produção e projetistas num evento onde as novas visões da indústria e as boas práticas internacionais estarão em destaque.

Abraçar a mudança

Sob o mote Embrace the Change - Abraçar a Mudança -, a 1.ª edição da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos, contempla um programa de atividades e demonstrações que, segundo António Proença, diretor comercial da Exponor Exhibitions, permitirão "ao visitante conhecer as várias soluções do setor e optar por aquela que garante maior rentabilização dos recursos da sua empresa".

Para facilitar a visita, o certame vai encontrar-se dividido em três grandes áreas:

Fábricas Conectadas - espaço que privilegia a transformação digital das empresas através da aplicação das novas tecnologias aos processos de produção, permitindo uma ligação da produção à logística e garantindo assim mais qualidade e eficiência na redução de custos.

Compósitos - área onde o protagonismo é dado aos novos materiais que podem ser utilizados na fabricação, tendo em conta o impacto ambiental de cada empresa.

Robótica - local onde se promove a aplicabilidade de soluções robóticas nas empresas para redução não só do tempo como do custo de produção.

Hubtech

A oferta da 360 Tech Industry não se esgota no entanto por aqui; os visitantes podem ainda visitar o Hub Talk, o espaço por excelência das startups onde estão concentradas as startups nacionais da área tecnológica e os 10 projetos inovadores selecionados através do Concurso Hubtech by 360 Tech Industry.

Let"s Talk 4.0

Ao longo dos três dias deste evento, terá também lugar um ciclo de conferências - Let"s Talk 4.0 - dedicado às várias áreas que interagem com a indústria 4.0. Contando com a participação de académicos e profissionais com vasta experiência nos vários setores da indústria, serão aqui abordados temas como a realidade da transformação digital atual e o caminho que o futuro da indústria reserva para o setor. Engenharia automóvel, fabricação aditiva e impressão 3D são outros dos setores em destaque neste espaço.

Saiba mais informações sobre a 360 Tech Industry aqui.