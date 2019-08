O refúgio de sempre, para sempre

Hoje às 20:16 Facebook

Há um lugar onde tudo é doce, onde o quente aroma de um bolo saído do forno parece prometer-nos que vai correr tudo bem. Há um lugar assim em cada casa. Na cozinha, há sempre um abraço à nossa espera.

Com as mãos na caneca de chá, lembramo-nos de quando a avó nos ensinou aquela infalível técnica para aquecer - por dentro, e por fora. Foi nesta cozinha , que hoje nos parece mais pequena em tamanho, mas maior em saudades. É aqui que moram os nossos melhores momentos, as confidências com a mãe e a avó, enquanto elas nos deixavam "rapar" o tacho do arroz doce com o dedo; as corridas por entre as pernas do pai e da mãe, enquanto eles tentavam preparar o jantar; e o aroma daquele prato que sabia a amor e aconchego, e que ninguém cozinhava com tanta dedicação como o avô.

A cozinha guarda as nossas mais queridas memórias de infância, o calor dos nossos avós e pais, onde vamos buscar forças a cada dia. A pensar na magia que esse lugar tem para todos nós, a Teka acaba de lançar uma nova campanha, "Uma Receita para a Vida", onde lembra que é na cozinha que se conserva, ao longo dos anos, o amor de uma família. Uma campanha que demonstra, também, o novo posicionamento da Teka, como uma marca mais próxima dos seus clientes, que não só responde às suas necessidades como também pretende inspirar momentos inesquecíveis na cozinha, através da nova gama de produtos inovadores e com um design diferenciador.

Assim, destacam-se, por exemplo, o novo forno multifunções iOVEN P, com 50 receitas pré-programadas, sistema de limpeza DualClean (autolimpeza pirolítica e Hidroclean automático), com funções Slow cook, aquecimento rápido e manutenção de calor, entre outros. Os microondas de encastre direto na cozinha, ou o silencioso exaustor vertical Quadro DLV 998, com filtros de 12 camadas, que absorvem até 98% da gordura, são outras das inovações que a Teka oferece, libertando-nos das tarefas mais repetitivas e permitindo-nos ter mais tempo para o que de verdade importa - passar bons momentos em família.

O conceito da cozinha como lugar de união é a mensagem do vídeo promocional da campanha "Uma Receita para a vida". O vídeo mostra a luta do filho de um doente de Alzheimer, em busca de algo que o pai recorde. Mas este não parece reagir a nada, até voltar a provar uma antiga receita da mulher, que o filho encontra num velho caderno. O anúncio foi realizado por Mariana Seresesky, nomeada para um prémio Goya. Já o compositor da banda sonora, o tema "Bird of Sorrow", é Glen Hansard, vencedor de um Óscar.

A Associação Alzheimer Portugal juntou-se ao lançamento do vídeo em Portugal, estreado recentemente no nosso país, aplaudindo a iniciativa da Teka em abordar a doença "de forma positiva, exemplificando a importância da história de vida, do carinho e afeto no relacionamento com uma pessoa com demência, porque a pessoa é muito mais do que a demência e é possível viver melhor com a demência", como comentou Tatiana Nunes, diretora de comunicação da Associação.

Também Chakall, chef embaixador da marca Teka, se congratulou com esta campanha, já que a mãe tem diagnóstico de doença de Alzheimer.

Num tempo em que vivemos perdidos entre os mil e um desafios da vida moderna, a Teka recorda-nos que, afinal, não precisamos de muito para sermos felizes: só do aconchego do amor.