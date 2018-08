Olga Frazão: "Esta iniciativa espelha todos os nossos valores"

19 Maio 2018 às 02:00 Facebook

Olga Frazão, diretora de Marketing da Staples, um dos parceiro do Jornal de Notícias na iniciativa 'Regresso às Aulas", salienta, em entrevista ao JN, que a responsabilidade social está no ADN da empresa.

A sexta edição da iniciativa é sinal de que é uma campanha que veio para ficar?

Esta iniciativa é um acontecimento-chave para a vida de muitos jovens em Portugal e queremos que o nosso papel como parceiros neste projeto seja constante e não pontual. A responsabilidade social é um dos pilares importantes na atuação da Staples no mercado. Os valores de comunidade, diversidade, ambiente e ética fazem parte do nosso ADN. Esta iniciativa espelha todos os nossos valores e continuaremos a fazer a diferença na vida das famílias mais carenciadas.

A Staples contava ter um papel tão importante na vida destes jovens?

Desde o primeiro momento que acreditamos que iria ser gratificante participar num projeto desta índole e poderíamos marcar a diferença pela positiva. E estes últimos cinco anos têm demonstrado exatamente que estamos no caminho certo. O sucesso do projeto não se deve apenas ao nosso espírito de entrega, mas também ao esforço e motivação de todos jovens que se candidatam e que conseguem alcançar os requisitos de excelência exigidos.

Em que medida a Staples considera importante investir na educação das crianças e jovens inseridos em famílias com carências económicas?

Acreditamos estar a contribuir para uma educação mais equitativa em Portugal, pois partilhamos da crença que todos os alunos devem ter acesso às mesmas oportunidades. Criamos a possibilidade de mudar a vida de jovens que, à partida e pelo contexto onde vivem, não teriam acesso a determinadas oportunidades. O investimento na educação é, e será sempre, uma mais-valia para todos nós. Com base na célebre frase de Willliam Arthur Lewis que refere "A educação nunca foi despesa. Sempre foi um investimento com retorno garantido", tem sido um investimento muito rentável.

Reconhecer, agora, o mérito destes alunos pode ser a chave para combater o abandono escolar?

Sem dúvida. Muitas vezes, a falta de reconhecimento leva à desmotivação, à descrença, com consequências graves, nomeadamente, o insucesso e o abandono escolar. Um dos objetivos da Staples é estimular a motivação, a confiança num futuro mais promissor e equitativo com uma mensagem não apenas economicista - "receber um prémio" - mas mais relevante: reforçar que qualquer aluno pode pertencer ao quadro de mérito, independentemente do meio de que provém. Atenuar as desigualdades de oportunidades, que estas crianças e jovens vivem diariamente fazem da iniciativa um projeto meritório.