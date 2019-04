Passo a passo por Portugal

Ontem às 23:16 Facebook

Para realmente conhecer um local é preciso explorar os seus recantos mais escondidos. E isso só se consegue se se andar (literalmente) à descoberta.

"À beira mar plantado", Portugal é dos países mais elogiados do mundo. Quer seja pelas suas praias com areais de perder de vista, quer seja pelas florestas e campos repletos de fauna e flora característica. Mas o que também torna Portugal num país rico são as tradições que são diferentes em cada região, o que torna o nosso país num misto de culturas e costumes.

De Norte a Sul, Portugal está repleto de lugares mágicos que convidam à descontração e ao deslumbramento. Por isso, e tendo em conta a potencialidade do turismo e a valorização económica e cultural que proporciona, são várias as regiões do país que estão a apostar no turismo da sua zona. Quer seja pela divulgação das tradições mais antigas, quer seja pela construção de percursos pedestres e ciclovias, que permitem que os visitantes descubram todos os recantos escondidos e encantados.

E a verdade é que uma das melhores formas de conhecer qualquer região portuguesa, a sua essência e a sua história, é a andar. É assim que se conseguem ver as flores a desabrochar, os animais a passear, o nascer ou pôr-do-sol, a vida a acontecer. E em Portugal o que não faltam são sítios para explorar a pé, sejam espaços urbanos ou rurais. O que pode faltar é saber quais são.

Para dar a conhecer todos os locais onde pode explorar Portugal a pé ou de bicicleta, a revista "Percursos Pedestres e Ciclovias" mostra todas as cascatas, montanhas, vales verdejantes, encostas delineadas por socalcos por onde se pode perder de deslumbre. Desde a ruralidade dos caminhos de Seia, ao cariz único do Sistelo, e até o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, todos os percursos e ciclovias presentes nestes locais são apresentados e detalhados ao longo das 60 páginas que complementam a revista.

Desde Miranda do Douro, Arcos de Valdevez, Odemira, Seia, Serpa ou Lagoa, entre tantas outras, estas regiões apostaram em percursos pedestres e ciclovias pela zona, atraindo cada vez mais turismo e, consequentemente, melhorando a economia local.

Descubra todos os recantos e encantos na revista "Percursos Pedestres e Ciclovias", publicada impressa com o Jornal de Notícias e disponível aqui no dia 24 de abril, e explore todos estes tesouros de Portugal.