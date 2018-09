"Pensei em comprar muitas, muitas coisas"

Hoje às 08:00 Facebook

David Rocha, de 6 anos,viu o bom desempenho escolar no 1.º Ano garantiu-lhe um dos 15 vales de compras da Staples e da Opticalia no âmbito da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias.

"Consegui tirar boas notas porque estudei muito. A mãe obriga-me a estudar, mas faço os deveres sozinho", explica David, que embora ainda esteja a dar os primeiros passos, adorou "aprender muitas coisas".

"Gostos dos números, de Português e Estudo do Meio, de colorir animais e outras coisas", revela David, que, no futuro, quer ser "polícia, porque tem a mesma cor do F. C. Porto, ou construtor, para construir coisas, como labirintos".

"Quando soube que tinha ganho pensei logo em comprar muitas, muitas coisas, uma mochila do Cartoon Network e lápis", conta o jovem.

Ao longo do ano letivo, o único reparo da professora em relação ao jovem foi mesmo o comportamento. "Distrai os amigos e não para quieto", justifica a mãe, Sílvia Sousa, operadora fabril, anotando ter concorrido "pelo incentivo que poderia ser para o David e por os prémios serem muito bons".

"Era uma boa oportunidade para ele ver que se tirar boas notas pode obter resultados. Agora é este prémio, mas se continuar, mais tarde pode ser um incentivo no futuro", acrescenta a encarregada de educação, que tem mais uma filha, Sofia, de 14 anos.

Perfil

Nome: David Luís de Sousa Rocha

Idade: 6 anos

Localidade: Lousado/ V. N. Famalicão

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Polícia ou construtor