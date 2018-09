"Pensei logo em comprar um computador"

Hoje às 17:37 Facebook

Rodrigo Batista, 11 anos, de Vila Nova de Gaia, foi um dos 15 eleitos do "Regresso às Aulas", uma iniciativa promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e a Opticalia.

"Fiquei assustado com a cara da minha mãe quando me disse que eu tinha ganho o prémio. Ela ficou maluca". É desta forma divertida que Rodrigo Batista explica a reação a ser um dos premiados. Passado o susto, o jovem deu logo destino ao prémio. "Pensei logo em comprar o computador, pois faz-me falta para a escola", diz o estudante, que passou para o 6.º ano, juntamente com a irmã gémea Cindy.

Rodrigo, que aspira a ser preparador físico quando for grande, salienta ter sido "sempre bom aluno" apesar de só "estudar um bocado".

"Apesar de não precisar de estudar muito, presta atenção nas aulas e tem uma boa capacidade de memória e isso é fundamental", continua a mãe, Manuela Moreira, recepcionista em part-time, que à segunda tentativa viu o filho ser contemplado.

"Nessa altura não vi os resultados, mas desta vez estive atenta, daí a euforia quando vi o nome dele", explica a encarregada de educação sobre a reação efusiva, anotando que o prémio "vem mesmo a calhar". "O computador era uma coisa que ele já queria há bastante tempo, mas não havia condições financeiras para lho dar e foi nesse âmbito que concorri", diz Manuela Moreira, finalizando: "É uma ajuda muito boa para nós pais e é um incentivo para eles".

Perfil

Nome: Rodrigo Moreira Batista

Idade: 11 anos

Localidade: Argoncilhe/Vila Nova de Gaia

Ano a frequentar: 6.º

Aproveitamento: Um "3", dois "5" e o resto "4"

Quando for grande quero ser: Preparador físico