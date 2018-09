Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

A aventura escolar ainda agora começou para Luana Sá, 7 anos, de Vila Nova de Gaia, mas o bom desempenho escolar já lhe permitiu amealhar uma distinção: ser uma das 15 premiadas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias, em parceria com a Staples e a Opticalia.

"Fiquei contente por receber o prémio e pensei logo em comprar uma secretária", conta a aluna, avançando que no 1.º ano gostou de "aprender o abecedário, a ler e a escrever" e que "Estudo do Meio foi a disciplina preferida, pois é a que tem a matéria mais interessante".

A mãe, Marisa Fernandes, desempregada na área da restauração, acrescenta que o percurso da filha tem sido "maravilhoso". "Na escola está a aprender coisas novas e está a adorar. Adorou aprender a escrever e fazer contas", refere a encarregada de educação, daí que com o prémio queira comprar a secretária "para cultivar o gosto por estudar e para fazer os trabalhinhos no canto dela e estar sossegada". "Neste momento, o que também nos faria mais falta é um computador e o resto do material também vai ser necessário", completa Marisa Fernandes sobre o destino a dar ao prémio da Staples.

Fora da escola, e tal como a mãe, Luana mostra grande aptidão para o desporto, quer seja a andar de patins, quer no basquetebol. "Jogo no Power Together, tenho jeito e marco muitos pontos", finaliza a estudante, sem modéstia.

Perfil

Nome: Luana Mar Arez Queirós Fernandes Sá

Idade: 7 anos

Localidade: Vila Nova de Gaia

Ano a frequentar: 2.º

Aproveitamento: "Muito Bom" a tudo

Quando for grande quero ser: Não sei