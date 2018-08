Premiados da sexta edição já foram selecionados pelo júri

Hoje às 08:00 Facebook

Iniciativa "Regresso às Aulas", do "Jornal de Notícias", Staples e Opticalia, voltou a distinguir o desempenho escolar de excelência de 15 estudantes oriundos de famílias carenciadas. Neste domingo são conhecidos os vencedores.

Já são conhecidos os 15 vencedores da iniciativa solidária "Regresso às Aulas", uma parceria entre o Jornal de Notícias, Staples e Opticalia, que visa distinguir a excelência escolar durante o ano letivo de 2017/18, entre estudantes oriundos de famílias em carência económica. Mais uma vez foram muitas as histórias que chegaram às mãos do júri, que teve a difícil tarefa de selecionar uma quinzena entre as várias dezenas de candidaturas recebidas, baseando a escolha não só na avaliação obtida pelos alunos, como em outros critérios, como os rendimentos e os elementos do agregado familiar.

Por essa razão, este ano, decidiu premiar o mérito de Ana Gabriela Brás (Paredes), Ana Isabel Fontes (Barcelos), David Luís Rocha (Lousado), Elvira Giling (Porto), Gabriela Moreira (Vilar do Andorinho), Levi Garcês (Amora), Luana Mar Sá (Vila Nova de Gaia), Luís Angel Falcón (Matosinhos), Maria Leonor Maia (São João da Madeira), a Mariana Cavaco (Amora), Martim Conde (Mirandela), Rodrigo Batista (Argoncilhe), Vasco Guimarães (Vila do Conde), Viviana Pinheiro (Paços de Ferreira) e Yasmine Ridaoui (Rio Tinto).

Cada um destes jovens vai receber um dos 15 vales de compras da Staples de 500 euros e dos vales de consulta e óculos graduados de 200 euros oferecidos pela Opticalia.

A entrega dos prémios aos vencedores decorrerá no próximo dia 31 de agosto (a partir das 10 horas), no Edifício JN, no Porto, sito na Rua de Gonçalo Cristóvão, nº 195, 4049-011 Porto.

A partir do dia 8 de setembro, os jovens serão apresentados aos leitores. E, ao longo do ano letivo de 2018/19, no final de cada período escolar, serão dadas a conhecer as avaliações, de forma a poder-se constatar os progressos nos estudos que as escolhas foram as acertadas.

Os premiados:

Ana Gabriela Sousa Brás

4.º Ano, V. Cova Carros/Paredes

Ana Isabel Ferreita Fontes

3.º Ano, Gueral/Barcelos

David Luís de Sousa Rocha

1.º Ano, Lousado/Vila Nova de Famalicão

Elvira Velasquez Giling

1.º Ano, Porto

Gabriela Rodrigues Moreira

6.º Ano, Vilar do Andorinho/Vila Nova de Gaia

Levi Carvalho Garcês

2.º Ano, Amora

Luana Mar Arez Queirós Fernandes Sá

1.º Ano, Vila Nova de Gaia

Luís Angel Gonçalves Falcón

5.º Ano, Senhora da Hora/Matosinhos

Maria Leonor Correia Maia

4.º Ano, São João da Madeira

Mariana Moreira Fernandes das Neves Cavaco

5.º Ano, Amora

Martim Afonso Gonçalves Conde

3.º Ano, Mirandela

Rodrigo Moreira Batista

5.º Ano, Argoncilhe

Vasco Manuel Fernandes Guimarães

6.º Ano, Vilar/Vila do Conde

Viviana Maria Oliveira Pinheiro

1.º Ano, Seroa/Paços de Ferreira

Yasmine Moreira Ridaoui

1.º Ano, Rio Tinto/Gondomar

NOTA: Os premiados devem entrar em contacto com o "Jornal de Notícias" para o telefone 213 187 817 ou pelo email: marketing@jn.pt.