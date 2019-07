Prémios Millennium Horizontes vão distinguir mais empresas

Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A terceira edição dos Prémios Millennium Horizontes vai ter um alcance ainda maior, com mais categorias, mais empresas finalistas e mais vencedores.

As novidades foram reveladas hoje por Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium BCP, durante o lançamento da iniciativa do banco que decorreu nos estúdios da TSF, em Lisboa.

A mesa redonda contou também com a participação de Pedro Pires de Miranda, CEO da Simens, e Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal, numa conversa moderada por Rosália Amorim, diretora do site Dinheiro Vivo. O debate, em torno dos desafios e oportunidades para o tecido empresarial, serviu também para assinalar a abertura das candidaturas de um dos mais importantes prémios para empresas.

A partir de hoje e até 30 de setembro, empresários de todos os setores poderão inscrever-se através do site. O objetivo de distinguir as empresas mantém-se - salienta Nuno Amado -, mas há algumas mudanças que vão dar um novo fôlego à iniciativa que tem como parceiros o Global Media Group (TSF, JN, DN e Dinheiro Vivo), a Universidade Católica Portuguesa, a COTEC e a AICEP. Desde logo, a introdução da categoria temática "Investimento", que se junta à "Exportação", à "Internacionalização" ou à "Inovação". A categoria Microempresas vai contar este ano com a vertente de Startups. A edição de 2019 inclui ainda uma classe de categorias setoriais para Turismo, Agricultura, Mar e Floresta e Comércio&Serviços.

E, se até aqui apenas foi distinguida uma empresa por categoria, agora são três, passando os finalistas de 45 para 65 e os vencedores de nove para 39 empresas. "Com o sucesso das edições passadas, pareceu-nos da maior justiça alargar a abrangência desta iniciativa", justificou o presidente do Millennium bcp, recordando as 1400 candidaturas avaliadas nos últimos dois anos.

O prazo de candidaturas estende-se até ao fim de setembro e a seleção dos finalistas será feita pelas equipas da COTEC e da Universidade Católica Portuguesa. "Será esta lista que depois será apresentada ao júri encarregue de votar nas vencedoras", explica Jorge Portugal, membro do júri, ao lado de Nuno Amado, que preside, Daniel Proença de Carvalho (GMG), Luís Castro Henriques (AICEP), Céline Abecassis-Moedas (Universidade Católica Portuguesa), Pedro Pires de Miranda (Siemens) Beatriz Freitas(Sistema Português de Garantias Mútuas) e Francisco Avillez ,fundador da AgroGes) .