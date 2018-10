Quer transferências – em 10 segundos – sem pagar?

Hoje às 16:03 Facebook

As novíssimas transferências imediatas podem chegar a custar 2 euros por operação, mas agora há uma forma de fazer estas e outras transferências sem pagar um cêntimo e ainda poupar centenas de euros noutras comissões bancárias. Nós dizemos-lhe como.

Primeira pergunta: Ainda paga para fazer transferências bancárias?

Segunda: Sabe quanto paga por uma transferência no homebanking?

Terceira: Sabia que há formas de não pagar para fazer transferências e poupar a rodos em comissões?

Movimentar o dinheiro está mais caro

Um pouco de contexto. Provavelmente já se deu conta que movimentar o dinheiro está mais caro. A tendência é praticamente generalizada ao setor bancário. Mesmo as transferências nos canais digitais - que outrora estavam isentas de custos - hoje custam sensivelmente um euro. Se costuma fazer várias transferências por mês, sabe bem que os custos podem chegar a dezenas ou centenas de euros, dependendo do montante a transferir, do canal utilizado, do destino e da urgência.

Mas há aqui uma janela de oportunidade que talvez lhe possa interessar. O banco Montepio lançou uma nova oferta que permite fazer todas as transferências que quiser, nacionais e internacionais, nos canais automáticos, sem custos. A oferta 15 em 1 | Serviço Máximo também já inclui as novíssimas transferências imediatas, que permitem movimentar dinheiro de uma conta para outra em 10 segundos, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semanas, 365 dias por ano. Os custos destas transferências instantâneas podem chegar a dois euros, nos bancos aderentes, mas nesta oferta estão isentas.

15 vantagens numa só conta

Não pagar transferências bancárias não é, no entanto, um exclusivo do Montepio. Também tem as caixas automáticas do MULTIBANCO, por exemplo. O que estas outras alternativas não oferecem é 15 vantagens numa só conta. E é esse cardápio de benefícios - que somados - podem ajudá-lo a fugir das comissões bancárias injustificadas e aceder a vantagens que de outra forma não seriam possíveis, que faz desta uma oferta a ter em conta. E a 16ª vantagem é o preço: são apenas 2 euros por mês.

Vantagens que valem muito mais do que 2€

1. Acesso prioritário e descontos nas Residências Montepio, cuja taxa de ocupação é próxima de 100%.

Para quem quer viver a reforma com qualidade de vida e aproveitar a prioridade e os descontos especiais na mensalidade, sem obrigatoriedade de estadia. Uma vantagem única no Montepio.

2. Descontos nos Serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário das Residências Montepio

Para quem vive sozinho, numa condição mais fragilizada, pode ser decisivo ter um sistema de deteção de quedas ou um botão SOS para pedir ajuda a qualquer momento.

Mas também para situações de pós-operatório, recuperação de um AVC ou acompanhamento de gravidez de risco, pode ser decisivo ter a ajuda de um profissional no conforto do lar.

Tudo isso é, agora, possível com descontos especiais, só para clientes CEMG.

3. Devolução de 5% das despesas domésticas?

Para quem quer a devolução de parte das despesas domésticas domiciliadas - luz, água, gás, telecomunicações - até ao máximo de 85€/ano. Em 24 meses, podem voltar à conta do cliente até 170€.

4.0% de taxa de juro no cartão de crédito em 2018

Uma ajuda importante para quem quer comprar as férias ou o material do regresso às aulas, sem pagar juros no cartão de crédito. Para aproveitar até ao último extrato do ano de 2018.

5. Oferta de voucher-poupança de 25€

É o primeiro passo para quem quer começar ou reforçar uma poupança para as crianças. Nós damos um empurrão com a oferta de um voucher-poupança de 25 euros.

Claro está que tudo o que é bom acaba depressa e esta oferta só está disponível até 31 de dezembro aos balcões do Montepio. No mínimo, diferente.