Maria Leonor Maia, 9 anos, de São João da Madeira, é uma das 15 vencedoras do "Regresso às Aulas", iniciativa promovida pelo Jornal de Notícias, com o apoio da Staples e Opticalia.

"Fiquei feliz quando soube que tinha ganho e quero comprar as coisas que preciso para a escola. Gostava de ter uma mochila", diz Maria Leonor, salientando que as boas notas são fruto de muito estudo, embora considere "fácil ser boa aluna".

Apesar dos excelentes resultados obtidos, Maria Leonor ainda não sabe dizer o que gostaria de fazer quando for grande. "Já houve muitas profissões que gostava de ter, mas não me lembro de nenhuma agora", lamenta a jovem, que aponta o Português como a disciplina e os verbos como a matéria preferidas e demonstra ter jeito para as artes manuais.

O facto de ser licenciada em História, embora neste momento esteja desempregada, faz com que Maria do Rosário Correia seja um pouco mais exigente com a filha. "A Maria Leonor tem de mostrar que realmente gosta de aprender e ela corresponde ao gosto pelo estudo", afirma a encarregada de educação, que está a concluir o mestrado para aumentar as hipóteses de ser contratada para o ensino.

Maria do Rosário explica que concorreu não só porque a filha merecia ser reconhecida, mas também porque lhe tinha pedido um computador. "É uma forma de compensá-la com algo que de outra maneira não conseguia dar".

Perfil

Nome: Maria Leonor Correia Maia

Idade: 9 anos

Localidade: São João da Madeira

Ano a frequentar: 5.º

Aproveitamento: "Bom" a Matemática e "Muito Bom" ao resto

Quando for grande quero ser: Não sei