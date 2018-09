Hoje às 08:00 Facebook

Gabriela Moreira, 12 anos, de Vila Nova de Gaia, ficou eufórica ao saber ser uma das 15 premiadas da iniciativa "Regresso às Aulas", promovida pelo Jornal de Notícias em parceria com a Staples e Opticália.

"Não acreditei que tinha ganho, pois não achava que tinha assim tão boas notas". É desta forma que adolescente explica a reação ao saber do premio. Mas, a verdade é que a Gabriela Moreira foi sempre uma boa aluna ao longo do percurso académico.

"A Gabriela teve sempre boas notas, sempre foi boa aluna. Sempre foi uma criança muito desinibida, quer na pré, quer na escola. Nunca pensei que conseguisse alcançar objetivos tão elevados e quer sempre mais", refere a mãe, Rosa Madureira, cabeleireira de profissão.

Embora diga que Matemática e História são as disciplinas preferidas, é nas Ciências Naturais que está a vocação futura. "Quero ser médica, pois gostava de poder ajudar as pessoas, encontrar a cura para as doenças", revela a estudante que vai agora frequentar o 7.º ano com mais motivação.

"Para além da Gabriela, tenho uma filha de 13, que passou para o 8.º ano, e outra de 31 anos, de quem já tenho um neto. Vão precisar de vários materiais, assim como umas mochilas mais caras que vão poder comprar. O cheque dos óculos também vai fazer bastante jeito, porque ela tem miopia nos dois olhos", esclarece a mãe, anotando que este prémio "é uma ajuda grande" numa época de muitas despesas.

Perfil

Nome: Gabriela Rodrigues Moreira

Idade: 12 anos

Localidade: Vila Nova de Gaia

Ano a frequentar: 7.º

Aproveitamento: Um "3", cinco "4" e cinco "5"

Quando for grande quero ser: Médica