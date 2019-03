Recorda-se de quem faz anos esta sexta-feira?

Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A 1 de março celebra-se um amigo, alguém que já o acompanha há muito tempo, que lhe dá os melhores conselhos e que está consigo em todos os momentos.

Todos gostamos de saber com quem contar, seja nos bons momentos, seja nos piores. Saber que temos ao lado um ombro amigo que nos sabe aconselhar e apoiar naquilo de que precisamos ou aquela pessoa a quem confiamos parte da nossa intimidade.

Mais do que isso, é a felicidade de ter alguém com a experiência acumulada de anos no que toca a saber gerir estas necessidades e que não se cansa de nos acompanhar ao longo da vida. Alguém que está presente nas grandes decisões e que nos ajuda a construir o futuro. Para isso temos de saber em quem confiar, seja o nosso dinheiro, seja os nossos projetos, para que tenhamos total garantia de lealdade ao nosso lado. E quando isso acontece, então só temos motivos para celebrar.

É o que acontece a 1 de março. Todos os anos, o primeiro dia de março é o Dia do Crédito Agrícola , o dia em que se celebra o Banco que procura estar junto dos clientes em todos os momentos das suas vidas. São mais de 100 anos de história, de crescimento e de experiência. E se precisarmos dessa sabedoria para tomar qualquer decisão, basta irmos a uma das suas 656 agências, e juntarmo-nos ao um milhão de portugueses que já confia no Crédito Agrícola

No dia em que se celebra a sua história e as suas conquistas, aquele que é um dos principais grupos financeiros no país e que conta com mais de 350 mil associados deseja festejar com aqueles que o ajudaram a crescer: os seus Clientes. Por isso, no dia 1 de março vai poder ganhar brindes, participar em atividades nas agências e assistir a algumas ações de dinamização, que se encontrarão espalhadas pelas ruas do país.

Mas como em todas as relações a surpresa é um fator importante, até 15 de março tem a possibilidade de vir a ganhar um Smart Forfour Electric Drive. Para ganhar este presente, basta abrir uma conta com o Crédito Agrícola, subscrever um contrato ou apenas reforçar um investimento. Para saber mais detalhes sobre esta surpresa que o Banco reservou para si, basta informar-se aqui .

Esta sexta-feira celebre o Dia do Crédito Agrícola, o Banco que está atento e que o acompanha, não só no presente, mas também no futuro e o que está consigo nos momentos importantes, com as soluções de que precisa. No fundo, o amigo que está próximo de si nas grandes decisões e em quem sabe que pode confiar por muitos e muitos anos.