Uma bebida que celebra a vida, que acompanha sempre nos bons momentos e que faz parte de todos os grandes acontecimentos. O espumante é a bebida da celebração. E Maria Miguel Manão, diretora de marketing da Adega de Cantanhede, fala sobre a tendência, cada vez mais vincada, de se estar a tornar uma bebida consumida à mesa.

Como apresentaria os espumantes da Bairrada? Quais as características que os distinguem dos espumantes de outras regiões?

A Bairrada é o berço dos espumantes produzidos pelo Método Clássico em Portugal. São mais de 130 anos de experiência acumulada nesta nobre arte de fazer espumante. Este saber fazer, associado à excelência das condições do Terroir com que a Natureza brindou a região, permitem-nos produzir espumantes de extrema elegância, com inequívoca vocação gastronómica, versáteis e cativantes.

Existem vários tipos de espumantes no que refere ao seu grau de doçura, podendo ser extra bruto, bruto, meio seco, meio doce, doce. Para que momento é recomendado cada um destes espumantes?

Os espumantes são a bebida perfeita para celebrar a vida! Hoje são, felizmente, cada vez mais consumidos à mesa. É uma tendência que aplaudimos e que promovemos de forma ativa e que, para nós na Bairrada, não é tendência, é tradição! À escolha do perfil adequado para cada momento, em lazer ou à mesa, deve presidir o gosto do consumidor.

Cada tipo de espumante possui um momento de consumo e uma harmonização mais adequada. Qual o momento de consumo e harmonização adequada a cada tipo de espumante de Cantanhede?

O espartilho das harmonizações é sempre muito limitador. A melhor recomendação é sempre a de beber o que lhe der mais prazer. O que podemos garantir é que entre os nove espumantes Marquês de Marialva se encontrará sempre a opção perfeita para qualquer harmonização.

Quais são as vossas principais marcas e qual é a importância de estar presente na gama das lojas do Continente? Estão a desenvolver gamas exclusivas de espumantes para a grande distribuição?

A presença nos lineares do Continente é para nós muito importante, pela visibilidade que proporciona aos nossos produtos. Para além da nossa marca principal, Marquês de Marialva, líder de mercado em vendas de vinhos Bairrada DOC, marcam também presença nos lineares da insígnia as marcas Cantanhede e Montarro. Os espumantes têm registado um assinalável crescimento, assumindo um peso crescente no nosso mix de vendas. Esta Medalha de Ouro nos prémios Uva de Ouro, contribuirá certamente para vincar esta tendência.

Em resposta a esta crescente procura da categoria, temos em desenvolvimento uma marca exclusiva de espumante para o Continente, que será lançada muito brevemente.

Maria Miguel Manão