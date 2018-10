Hoje às 11:53 Facebook

O final da vida é inevitável, mas o que não tem de ser são as burocracias inerentes a esse dia. Agora já é possível que as pessoas que lhe são mais próximas homenageiem a sua memória, sem a preocupação de terem que tomar decisões para as quais não se encontram preparadas, com a urgência e a rapidez necessárias à organização de uma cerimónia funerária.

A preocupação com modos de vida mais saudáveis e o desenvolvimento da medicina contribuem felizmente para uma maior esperança de vida, e com mais qualidade, mas não retiram a certeza de que um dia vai acontecer, e nesse dia os procedimentos fúnebres não precisam, nem devem, ser uma incerteza.

Uma forma de preparar o inevitável é deixar planeado o que pode ser planeado, decidir o que vai acontecer e como vai acontecer, escolher e definir o que se pretende para a organização do seu próprio funeral. Não só para que seja uma cerimónia adequada às preferências de quem parte, como também para poupar os familiares a certas decisões nessa hora difícil. Em alguns países da Europa esta prática é comum, tanto que uma percentagem significativa da população já tem acordados previamente os termos em que pretende que seja organizado o seu funeral.

Em Portugal, este é um tema ainda pouco discutido, mas que preocupa um número crescente de pessoas que já planearam antecipadamente o seu próprio funeral. Nesse sentido, a Servilusa é a agência funerária de referência, que lhe permite organizar e definir o seu funeral ainda em vida. Com o serviço Plano Funeral em Vida, tem a liberdade de escolher e decidir o que vai ao encontro dos seus desejos, ao mesmo tempo que poupa a sua família ao peso das preocupações.

Existem vários Planos Funeral em Vida e nenhum tem limite de idade. Diamante, Safira, Esmeralda, Jade, Ambar ou Rubi, todos lhe garantem um serviço executado por profissionais experientes. Com algumas variações, os planos têm em comum um serviço exclusivo de viaturas personalizadas, qualidade dos materiais e lembrança de um rosto sereno e tranquilo. E todos eles lhe permitem fazer alterações ao serviço a qualquer momento, desde que o pretenda.

Em relação ao pagamento, como tratará do serviço funerário no presente, os preços praticados serão os de hoje em dia e não os do futuro. E mesmo que não possa fazer um pagamento único, tem opção de pagar faseadamente, sem encargos adicionais. Se infelizmente for necessário ativar o plano antes de estar concluído o seu pagamento, o plano funerário que organizou é cumprido, sem alterações e ficará o requerente do serviço encarregado de liquidar o montante em falta.

Desta forma, já pode começar a pensar junto da Servilusa como deseja organizar a sua despedida ou a dos seus familiares, para que tudo seja feito à sua vontade, sem ter que deixar preocupações e decisões para depois e para outras pessoas. Esta é uma forma prática de garantir que no momento da despedida, os seus entes queridos vão ter a paz de espírito e o tempo necessário para lembrar os bons momentos que tiveram, sem ter de pensar em burocracias e decisões difíceis. É a última prova de amor.