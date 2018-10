Se quer saber quem é realmente, conduza até lá chegar

Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Conduzir pode ser um verdadeiro teste de personalidade. Aventureiros, pragmáticos ou inovadores, há sempre um automóvel certo para nós e o mais certo é que seja um SUV.

Quando pensamos em SUV pensamos instintivamente na altura ao solo, na robustez, nas capacidades fora de estrada. Mas não só destas características são feitos os bons SUV, até porque nem todos os dias nos sentimos com vontade de subir a mais alta montanha, seguindo pelo caminho mais difícil. A verdadeira razão do apelo dos SUV reside na sua capacidade de se adequarem ao nosso perfil, aos nossos desafios diários e aos nossos desejos que fogem à rotina do quotidiano.

Tal como nós, que podemos ter um lado analítico e um lado mais ousado, os SUV fazem-se valer das suas características mais desportivas (e daí surge o "S" de Sport) sem nunca esquecer que o "U", de Utility, tem um valor elevado para quem vive a aventura da vida de todos os dias. E existe uma gama de SUV que merece todo o crédito que essas letras lhes conferem, ajudadas por outras duas: um V e um W.

A gama de SUV da Volkswagen destaca-se dos outros veículos da sua classe, e não é apenas por estarem uns centímetros mais altos do que um carro comum. Para além do rigor e da tecnologia que são o estandarte da marca germânica, os modelos T-Roc, Tiguan e Touareg são quase testes de personalidade (e os seus respetivos resultados) para quem procura o automóvel ideal.

Vejamos o T-Roc, o mais compacto dos três, mas nem assim menos completo. Um SUV de caráter citadino, irreverente, onde sistemas como a direção progressiva proporcionam uma capacidade de manobra acrescida, vital para os estacionamentos apertados dos grandes centros urbanos, mas também muito útil nos dias em que procuramos as curvas e contracurvas de uma estrada no meio da serra. Seja onde for que conduz o T-Roc, a pintura a duas cores e os vários apontamentos estéticos dos pacotes Style ou Sport garantem que este SUV não só o leva ao destino, mas o faz sempre com um estilo marcante, que é muito seu e é inconfundível.

Mas se a sua vida tem outros cenários, onde a estrada acaba e começa o mar ou o deserto, o Tiguan está lá para ser o seu parceiro, para o levar a bom porto. A si e ao seu barco. Isto porque o Tiguan dispõe - para além de um "coração" que pode chegar aos 240 cv na sua versão 2.0 TDI 4x4 - de sistemas especificamente desenhados para conduzir e manobrar com atrelados, estejam eles carregados com um barco ou com tendas para partir num tour debaixo das estrelas. Em qualquer dos casos, manobrar é fácil graças ao gancho de reboque giratório, à câmara de estacionamento traseiro e ao assistente de reboque Trailer Assist, que assume o controlo do automóvel, garantindo que não há percalços indesejados.

E no meio de tudo isto, de um mundo irreverente e aventureiro, onde é que existe espaço para o luxo? Dentro do Touareg, certamente. O espaço não é problema dentro deste SUV onde a qualidade dos acabamentos e o desenho do interior permite uma verdadeira sensação de conforto sem paralelo. Para além de um cockpit onde a luminosidade e a visibilidade imperam, o Touareg oferece uma série de equipamentos que nos deixam incrédulos: desde a câmara de infravermelhos (tal como nos filmes) para ajudar à condução noturna, passando pelos bancos ergoConfort com função de massagem, até às quatro rodas direcionais - sim, quatro rodas a virar em simultâneo, para tornar mais direto o ângulo de curva - o Touareg é a opção para quem não dispensa o conforto máximo, mesmo quando os elementos exteriores tentam contrariar esse cenário.

Mas independentemente do modelo, há raízes da alma SUV que são transversais a estes modelos da Volkswagen, como o controlo da tração permanente às quatro rodas 4Motion Active Control, que pode até ser personalizado de acordo com o condutor e as características do terreno, tornando cada estrada uma experiência feita à medida. E porque hoje em dia queremos estar ligados - a nós próprios, à natureza e, invariavelmente, à internet - os SUV da Volkswagen disponibilizam o sistema Car-Net, que é útil não só para definir o melhor trajeto (aquele com menos trânsito, leia-se), mas também para escolher o restaurante de eleição para o final do dia, ou até trocar emails de trabalho enquanto foge do escritório para a sua escapadinha em família.

Seja qual for a letra para a qual pende a sua personalidade - mais para o "S" ou para o "U" - a verdade é que a determinada altura vai valorizar uma característica que não é bem a sua cara, mas que se adapta perfeitamente à sua vida sempre em evolução. Tal como os SUV que para além destas três letras - e de uns quantos centímetros de altura ao solo - ainda ostentam um V e um W que fazem toda a diferença.