Tem todos os equipamentos para reconfortar a alma?

Diz-se para nunca se voltar onde se foi feliz, mas todos o fazemos todos os dias e ainda bem que é assim.

Todas as casas têm a sua essência. Depois de longos dias de férias, nada é tão reconfortante como aquela sensação de se ter chegado a casa, ao lar para o qual queremos sempre voltar depois de algum tempo passado fora. Há sempre aquele cheiro a "casa", à nossa casa, que automaticamente nos transporta para um estado de paz e conforto. Afinal, a nossa casa é o nosso porto seguro, não é verdade?

Mas como é que a casa ganha esta essência? É simples. Através de memórias felizes, de bons momentos passados entre família e amigos. E grande parte dessas memórias especiais são feitas numa única divisão da casa - aquela, onde tudo é feito com amor, seja para os bons ou para os maus momentos. É da cozinha de onde sai o bolo caseiro da mãe, pronto para alegrar qualquer desgosto, e a mousse de chocolate da avó, que por mais vezes que se tente replicar, não sai igual. É na cozinha que se partilham ensinamentos, mas também onde se partilham confidências, enquanto se bate a massa de um bolo ou se espera tranquilamente que o alarme do forno toque.

No fundo, é na cozinha que reside a alma de um lar e nenhuma casa fica completa sem ela. Para que possa criar as memórias mais felizes, a Teka lançou uma campanha chamada "Combinação Perfeita", que determina que na compra de um forno, placa e exaustor, a Teka oferece um conjunto de facas ICEL, uma de pão, uma de cozinha e uma de chefe. Todas com cabo de madeira e lâmina de aço inox. A campanha está válida até ao dia 31 de agosto e a única coisa que tem de fazer para receber este conjunto de facas em casa é enviar o comprovativo da compra destes três eletrodomésticos até ao dia 15 de setembro. Para saber todos os detalhes sobre esta campanha, que lhe irá dar todas as ferramentas para que a sua cozinha fique completa, basta informar-se mais aqui.

No que diz respeito aos modelos incluídos nesta campanha, não tem de se preocupar, porque são vários e diversificados. A Teka pensou em tudo, para que sejam os eletrodomésticos a adaptar-se à sua cozinha e não o contrário. Assim, com a placa, o exaustor o forno certos e o conjunto de facas ICEL, tem tudo o que é necessário para que continue a criar momentos felizes com quem mais ama!