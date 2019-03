Hoje às 10:22 Facebook

As entregas ao domicílio estão cada vez mais à distância de um click, poupando deslocações. Mas agora, também poupam tempo.

Cada vez mais, as marcas e negócios fazem entregas ao domicílio e via online. Esta prática já faz parte integrante da sua estratégia de marketing e vendas. Porque, cada vez mais, as pessoas querem ter o menor trabalho possível e sem deslocações envolvidas. E as compras via online e com entregas ao domicílio são o que mais procuram e desejam. E de preferência com tempo de entrega o mais reduzido possível.

Porque de certeza que já se deparou com situações em que pensou: o ideal mesmo era poder comprar via online e poder receber as compras em casa, nesse mesmo instante. Por exemplo quando precisa de ter com rapidez uma impressora para digitalizar aquele contrato mesmo importante; ou mesmo uma batedeira para fazer aquele bolo de aniversário que não poderia esperar. Agora, para além do serviço de entregas "padrão", já é possível ter o serviço de entregas express.

Com o novo serviço de entregas ao domicílio premium do El Corte Inglés, pode fazer todas as suas compras sem sair de casa. Pensado para compras urgentes, o Click & Express faz as entregas em casa no máximo em duas horas, ou à hora estipulada pelo cliente, sendo que podem ser rastreadas em tempo real, através de e-mail ou SMS. Ou seja, terá as suas compras em casa o mais rápido possível, podendo saber sempre onde estão. Com um custo de apenas 6,90 euros por encomenda, este novo serviço está disponível em Lisboa e no Porto/Gaia.

Este serviço premium abrange um sortido de mais de 100 mil produtos de áreas como informática, eletrónica, pequenos eletrodomésticos, moda, acessórios, casa & decoração, perfumaria, bebés, brinquedos, videojogos, papelaria e desporto; ou seja, todos os produtos que pode precisar com urgência. Foi, assim, criado a pensar no cliente e na necessidade ocasional de fazer compras urgentes devido a imprevistos.

Desta forma, com este serviço Click & Express do El Corte Inglés, pode fazer as suas compras e com entregas rápidas, sem ter de esperar horas ou dias por elas. Tenha, assim, tudo em sua casa à distância de um click.