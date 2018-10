Uma escolha com futuro, assente nas tecnologias avançadas

Hoje às 11:15 Facebook

A nossa formação académica dá-nos uma visão diferente sobre a vida, tornando-nos melhores e mais capazes. Mas a escolha que tomamos deve ser bem ponderada, ou não fosse o seu resultado tão importante para o nosso futuro.

As decisões que tomamos hoje são o reflexo do que recebemos amanhã e, talvez seja por isso, que a escolha da vertente de ensino secundário seja uma decisão capaz de nos tirar horas de sono. Sentimo-nos inseguros, pressionados e até divididos sobre esta fase de transição da nossa vida.

Tentamos direcionar o nosso caminho face às melhores garantias profissionais e económicas futuras, e isso significa acompanhar as tendências, o que equivale a dizer que temos impreterivelmente de acompanhar a inovação tecnológica, e as exigências do mercado de trabalho no que diz respeito à mão-de-obra especializada.

Cada vez mais a componente prática, o conhecimento empírico, são aspetos pedagógicos valorizados no mundo do trabalho. Quantos de nós já não ouvimos que não só da teoria se fazem os grandes trabalhadores? E é a pensar nesta vontade que o Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas desenvolve um ensino profissional de qualidade na área das Tecnologias de Informação e da Comunicação.

Os cursos do IPTA servem a todos os que ambicionam um ensino mais prático e dinâmico, cujo reconhecimento final se revê num certificado de Estudos Secundários equivalente ao 12ºano de Escolaridade e um Diploma de Qualificação de nível 4 da EU.

O IPTA aposta em cursos altamente reconhecidos no mercado de trabalho, como o Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Multimédia e Técnico de Som.

Através das várias relações que mantêm com empresas e instituições, a dimensão académica do IPTA é complementada com estágios profissionais, visitas a empresas e seminários com técnicos especializados, para maximizar a partilha de experiências.

Com o objetivo de viabilizar as competências e a empregabilidade dos alunos, o IPTA não só procura a qualidade de ensino como, também, atende às necessidades de cada estudante. Através desta instituição, os anos de secundário servem de porta aberta ao novo mercado de trabalho.