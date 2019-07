Uma escolha de futuro

Hoje às 10:12 Facebook

Chega, finalmente, o momento de candidatura e de entrada no Ensino Superior. De súbito, a profissão e o futuro que tanto nos apaixona não parece tão distante.

Faltam apenas alguns anos de aquisição de conhecimento, de experimentação e de reflexão. Sonhamos, já, em ser melhores na nossa área, em sermos cidadãos felizes e com espírito crÍtico - e para isso a escolha da instituição que nos vai acolher nos próximos anos é muito importante.



Há quem tenha descoberto a resposta à pergunta "o que queres ser quando fores grande?" desde cedo, entre as brincadeiras no recreio e o faz de conta com os brinquedos. Outros, apaixonaram-se numa aula de História, Português, Matemática, Biologia ou Físico-Química, e identificaram de repente em que queriam trabalhar, para o resto das suas vidas, com a mesma paixão que naquele momento. Outros terão tido inspiração na família, no professor, no amigo... Outros, ainda, só sabem que o passo seguinte é a Universidade e estão abertos aos desafios...

Escolher o curso a seguir deve ser uma decisão consciente e ponderada, tendo em conta que o mesmo irá dar a base que nos acompanha pela vida. Mas por entre muitas dúvidas, há sempre uma certeza na mente de um pré-universitário: quer tornar-se completo, feliz e com capacidade para realizar as suas aspirações pessoais e profissionais, com conhecimentos que lhe permitam olhar para o futuro com esperança e segurança. E, para isso, é essencial escolher uma Universidade de topo, que nos ensine, motive e desafie a tornarmo-nos cidadãos e profissionais capazes de impactar o futuro.

A Universidade Católica Portuguesa, no Porto, é uma instituição que se destaca no ensino, na investigação e na relação com a sociedade. Com uma cultura de proximidade em todas as suas dimensões (humana, académica e empresarial), as oito Faculdades que a compõem têm vindo a destacar-se na forma como acompanham os alunos, mas também no lançamento de programas académicos pioneiros a nível nacional (duplas licenciaturas), que respondem às necessidades do mercado.

Direito, Gestão, Biotecnologia, Cinema, Psicologia, Enfermagem, Economia, Som e Imagem, Microbiologia, Nutrição, Conservação e Restauro, Teologia, Ciências Religiosas, Educação e Bioética, são algumas das áreas que convivem num só campus. Crendo nos benefícios de um ensino interdisciplinar, na Católica, no Porto, os alunos têm a oportunidade de, durante o seu percurso académico, escolher disciplinas de outros cursos do campus e de participar em programas de intercâmbio. E de falar com os professores nos corredores... e de iniciar-se na investigação... e de fazer projetos com empresas...

O forte suporte na investigação e na relação com a sociedade, propiciam a participação em programas de voluntariado, em Conferências e em Summer Schools de relevo internacional. E porque vivemos numa "aldeia global", o número de alunos, docentes e investigadores de outros países tem vindo a aumentar.

Com várias parcerias ao nível universitário, empresarial e com organizações não-governamentais, as Faculdades da Católica, no Porto, empenham-se para que a transferência de conhecimento seja recíproca. Neste sentido, pela primeira vez na história da Universidade, há uma empresa americana da área da economia circular, que escolheu a Católica para em conjunto criarem um hub europeu de biotecnologia.

Sempre a crescer a Católica tem o novo Edifício de Biotecnologia, que se situa no campus Porto, na Foz, para onde acaba de mudar a Escola Superior de Biotecnologia.

É, aliás, aí que está instalada a Loja do Candidato onde podem ser feitas as candidaturas diretamente, sem complicação e tirando todas as dúvidas inerentes a um processo tão importante como este. Na Católica as candidaturas têm processo próprio, quer online (a partir do site) quer diretamente na Loja.

Deste modo, a Católica, no Porto, assume-se como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional em ambiente motivador e estimulante, onde se falam diferentes linguagens do saber num só campus!