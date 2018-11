Uma família grande e uma viagem de férias

Hoje às 22:21 Facebook

Quando se trata de famílias grandes, ajuda muito ter o companheiro certo, especialmente quando se parte em viagem.

Nesta altura do ano, fazem-se as contas às viagens que se avizinham, para celebrar a época festiva junto da família. São as malas que têm de ser organizadas, o trajeto tem de ser definido antes da partida - para não dar azo à discussão típica do "se tivesses ido pelo meu caminho já lá tinhas chegado!" - entre muitas variáveis, que são tão verdadeiras na véspera de uma viagem grande como na véspera de um dia normal, ou não fosse a vida uma viagem constante.

O mais certo é que o automóvel vá cheio, e em alguns casos, não é o típico "cinco lugares" que vai fazer com que a viagem de Natal seja um presente dos bons. Isto é especialmente importante para as famílias com mais de cinco elementos, para as quais o automóvel tem de ser o certo, aquele que se adequa a todas as necessidades e exigências. Tem de ser "o" automóvel. Mas nem sempre é fácil encontrá-lo, porque nem todos têm os requisitos necessários.

Porém, nessa procura, quem se cruzar com os modelos Touran ou Sharan da Volkswagen só terá dificuldade em decidir qual dos dois escolher, porque tudo o resto será fácil, incluindo sentar 7 pessoas no mesmo espaço. E são exatamente o espaço e o tamanho da bagageira as primeiras características que se analisam num automóvel familiar, dados os problemas a nível de logística. Qual é a família que não se revê neste cenário?

Se os miúdos quiserem levar mais do que uma mala, não há problema, porque o Touran tem uma ampla bagageira. Agora, se para além das malas, também gostavam de levar equipamento de desporto, até pode sobrar espaço no Sharan. Quando não existir mais espaço à vista, pode sempre guardar as coisas mais pequenas nos dois compartimentos da zona dos pés da segunda fila de passageiros.

Para além do tamanho e do espaço, existem outros pontos aos quais se tem de prestar atenção, como a estética. Este requisito pode ser o último tópico da lista de quem quer comprar um carro familiar, mas não tem de ser assim. No que diz respeito a estes dois modelos da Volkswagen, nota-se que o design foi uma das preocupações na criação destes modelos. Ambos têm linhas bem definidas, que interligam na perfeição a elegância com a casualidade e é este cruzamento entre a classe e a descontração, que fazem deste automóvel versátil e adequado a qualquer situação.

Outro ponto que deve estar na lista de requisitos é a segurança. Sendo os mais pequenos uns passageiros exigentes no que diz respeito à atenção por parte dos pais, a condução acaba por ser um pouco desafiante e cansativa, nomeadamente, nas viagens mais longas. Para ajudar o condutor a ter uma condução mais confortável e segura, os dois modelos da Volkswagen possuem Cruise Control que lhe permite manter uma velocidade constante sem ter de carregar no acelerador.

Quanto aos mais pequenos, estes podem-se distrair a ouvir as músicas de que mais gostam com o sistema Infotainment, que pode passar a playlist que tem no seu smartphone. Ter uma já destinada aos mais pequenos pode ser uma boa ideia, para as viagens de férias!

A família não se escolhe, é certo, mas há elementos da família que podem e devem ser escolhidos a dedo. São os parceiros ideais para as viagens em família. Mas ao contrário de um primo, ou de um tio, estes verdadeiros membros da família, que são o Sharan e o Touran, permitem abrir o teto panorâmico, ligar a ignição, pressionar play e simplesmente aproveitar a viagem.

Assim, com qualquer um destes modelos, terá uma viagem de Natal mais descansada, assim como não terá tantas preocupações na hora de partir. Aproveite a viagem e o destino!