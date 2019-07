Uma festa de se lhe tirar o chapéu

Hoje às 16:41 Facebook

Quantas vezes já desejou saltar para um filme de desenhos animados, onde tudo é cor, alegria e animação? Está a chegar a festa que vai realizar essa fantasia.

Imagine um lugar tirado dos seus sonhos. Um mundo encantado, repleto de vida e diversão, onde a festa não parece ter fim. Um sítio de constante alegria e boa disposição, onde não entram o stress e as obrigações do dia-a-dia. Um lugar assim não parece possível, pois não?

Por entre dias sempre iguais, e lugares que deixaram de nos deslumbrar, sonhamos fugir para os incríveis cenários da nossa imaginação. Mas muito em breve, de 19 a 21 de julho, há uma cidade que promete tornar-se tudo o que sonhámos, com um festival digno do mais alucinante filme de animação.

Durante três dias, graças ao Hat Weekend - Festival do Chapéu, S. João da Madeira vai encher as ruas da cidade de chapéus gigantes, de todas as cores, formas e feitios, transformando aquele centro urbano num mundo de fantasia e ilusão.

Partindo do símbolo da cidade - o chapéu, do qual é exportadora mundial de referência -, S. João da Madeira promove um festival que traz mais vida, luz e cor às ruas do centro. O Hat Weekend - Festival do Chapéu chega este ano à sua terceira edição.

De 19 a 21 de julho, além de S. João da Madeira se tornar num autêntico cenário de filme, haverá mais de 50 eventos, todos de acesso livre e para todas as idades: instalações artísticas realizadas por diferentes comunidades da cidade; residências artísticas construídas por artistas urbanos e ilustradores com o envolvimento da população; exposições urbanas; espetáculos e performances de magia, teatro, dança, música e circo de rua; performances imersivas e animação de rua; arrudas e cinema. Momentos imperdíveis, que vão acontecer nas ruas de S. João da Madeira, tendo como focos centrais a Praça Luís Ribeiro e o Museu da Chapelaria.

Mário Daniel, reconhecido mágico da nossa praça, não vai faltar ao Hat Weekend - Festival do Chapéu. Na sexta-feira, dia 19 de julho, o artista vai apresentar "Stand Up Magic: Um Espetáculo de se lhe Tirar o Chapéu", na Praça Luís Ribeiro, às 22h.

No sábado, dia 20 de julho, destaca-se o espetáculo "Lúmen - Uma História de Amor", realizado pela S.A. Marionetas, com a Banda de Música de São João da Madeira e convidados, que acontece às 22h e vai percorrer todo o perímetro do festival, desde o Museu da Chapelaria à Av. Dr. Renato Araújo, passando pela Praça Luís Ribeiro e a Praça 25 de Abril.

De seguida, pelas 23h30, S. João da Madeira recebe, na Praça 25 de Abril, Rua da Liberdade e Praça Luís Ribeiro, o concerto de Kumpania Algazarra, o maior grupo musical português em formato fanfarra, com combinações musicais onde estão presentes os sons balcânicos, árabes, latinos, africanos, o ska e o funk.

A fechar o festival, no domingo, dia 21 de julho, realiza-se, na Praça Luís Ribeiro, pelas 20h15, a performance de comunidade com a Ondamarela e convidados. A Ondamarela é um coletivo do Porto, que encontra nas pessoas e nos lugares a inspiração para o desenvolvimento de projetos artísticos, sociais e educativos. Estudam os territórios e as comunidades, concebem projetos que contribuam para a sua valorização, criam novas abordagens ao lugar e implementam ações inovadoras e criativas para e com as pessoas.

Motivos não faltam para visitar S. João da Madeira no fim de semana de 19 a 21 de julho - e deixar-se encantar por um mundo de chapéus gigantes e devaneios artísticos que alguém se atreveu a sonhar.