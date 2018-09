Uma noite à moda do Porto

Hoje às 16:01 Facebook

Por entre os caminhos da moda, há gostos e tamanhos para todos. Mas fundamentalmente, o que nasce em ateliers e passerelles é para os espíritos livres que todos os dias preenchem ruas e multidões.

As tendências servem de rejuvenescimento e de mudança. Chega-nos o castanho do outono, o vermelho natalício e os brilhos que ditam o início de um ano novo. A cada ciclo somos invadidos com a "novidade". Chegam-nos os cabelos e penteados da nova estação, as roupas mais ou menos ousadas, regressam os sapatos do tempo dos nossos avós, os acessórios marcantes - peças que nos seduzem desde as montras das lojas e que nos fazem abrir mão à bolsa.



Como cidade cosmopolita e moderna que é, o Porto vai dedicar uma noite de festa a esta paixão que é a moda, ao glamour e à partilha de tendências que, a cada estação, nos fazem suspirar.

São cada vez mais os amantes de moda a fazerem roteiro, desde o Passeio dos Clérigos até à rua das Flores ou à famosa Ribeira, para celebrar o Porto Fashion Week"s Night Out. Uma noite em que as lojas, restaurantes, cabeleireiros e bares aderentes à iniciativa fazem horário alargado, promovem descontos e uma série de ações de cariz musical e entretenimento para os visitantes que por estas ruas da baixa passam.

Nesta 4ª edição marcas como a Marques Soares, Castelbel, Lacoste, Spekti, Toni&Guy dão a conhecer as novidades para esta estação outono/inverno. As marcas desafiam-se mutuamente com a ilustração de montras ao vivo, personalização de artigos de ilustrações feitas na hora, photobooth, bodypainting e montras vivas com desfiles ao longo da noite.

E porque no final de uma noite de festa, a fome dá sempre o ar da sua graça, nada mais fashion que o Vogue Café para nos fazer brindar e também petiscar, com um menu especial dedicado à noite "Porto Fashion Week's Night Out".

Música, descontos, animação e claro, o espumante M&M, que nunca falta a esta comemoração, vão iluminar a baixa portuense no dia 27 de setembro das 18h30 até às 23h30.